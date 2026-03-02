Carlos Nina anuncia un nuevo libro sobre la prensa

El veterano periodista y escritor dominicano Carlos Nina Gómez anunció el lanzamiento de su nuevo libro (el número 23) que titula “La prensa vs la perversidad”.

Se informó que el acto, donde se dará a conocer la obra, será en la sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña el dìa 17 de marzo a las 5:50 de la tarde.

“Cuando publiqué mi más reciente obra, el 12 de octubre del 2024, juré que había sido mi última...porque se había agotado mi producción, pero mentí", refiere Nina Gómez en una nota enviada a los medios noticiosos del país.

Dijo que, aconsejado por amigos colegas de la prensa, decidió escribir el presente ensayo cuyo texto hace una dura crítica a periodistas dominicanos que no cumplen con los principios y toda la normativa que marcan al ejercicio del periodismo profesional. Incluye a la prensa en general y la deportiva.

Nina Gómez dijo que "este mi nuevo libro lo dedico a mis seis hijos (Nathacha, Carlos Enrique, Marielys, Massiel, Karini y Franchesca Dominga Nina).

En la obra también se resalta la calidad, honestidad y el cumplimiento del deber profesional de un alto porcentaje de periodistas que llevan a su redacción un lenguaje límpido y de respeto a los códigos éticos.

Nina Gómez tiene una larga estancia -que inició en julio de 1979- en el ejercicio del periodismo y suma su trabajo como corresponsal en varios medios extranjeros como la agencia estadounidense de noticias United Press International (UPI), así como los periódicos El Nuevo Día, Primera Hora y El Mundo editados en Puerto Rico.

Igualmente ha ejercido en los principales periódicos del país como El Nacional, Ultima Hora, Listín Diario y La Noticia, así como en los noticiarios El Mundo al Día (de RTVD), Radio Mil Informando y Noticiario Popular.

En su ensayo, cuyo volumen alcanza unas 210 páginas, dedica un amplio espacio al trabajo que realizan los periodistas y comentaristas de la prensa especializada en deportes en la que hay -revela- "fallos y aciertos".

Esta nueva producción de Nina Gómez tiene el prólogo de la prestigiosa periodista y escritora Emilia Pereyra, Premio Nacional de Periodismo.