Wilmar Paredes se acerca al título de la Vuelta Ciclística Independencia; Ronald Geran gana quinta etapa

El evento concluye este domingo con un circuito en el área monumental en Santiago

El colombiano Wilmar Paredes, del Team Medellín, se colocó en el umbral del título de la 47 Vuelta Ciclística Independencia Nacional al ocupar el segundo lugar de la quinta etapa para mantener el liderazgo de la clasificación individual

Ronald Geran, de Guadalupe, se impuso este sábado en la penúltima etapa con recorrido de 130 kilómetros Santo Domingo-Circunvalación Santo Domingo Norte.

La Vuelta concluye este domingo con un circuito en el área del Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago.

Gerán, del Team Cama CCD de Guadalupe, hizo un tiempo de 2 horas 51 minutos y 57 segundos para sacar la victoria con un sprint final ante un nutrido pelotón. Paredes y Alberto Ramos (Verrazano-Santiago) completaron el podio de la etapa.

Paredes se mantiene al frente de la clasificación general con un acumulado de 14:51.59. Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago) le sigue a 38 segundos y James Schurman (City Bike Miami) se ubica a 56.

En la clasificación por equipos el Team Medellín es el líder con 44:44.12 y le siguen Hino One La Red con 44:47.34 y City Bike Miami con 44:50.43. La jornada dominical será decisiva en esta cerrada pelea.

Danielky Cedeño (La Romana) se perfila como el mejor dominicano con 14:57.43. Los compañeros de Verrazano-Santiago Steven Polanco y Alberto Ramos le siguen con cinco segundos de diferencia.

La versión 47 de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional es organizada por la Federación Dominicana de Ciclismo, que preside Jorge Blas Díaz, y el ministro administrativo de la presidencia Andrés Bautista es el presidente del Comité Organizador.

El certamen tiene el respaldo del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Deportes, Banreservas, Seaboard y Comedores Económicos.

La justa también cuenta con el apoyo y colaboración de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, Sistema 911, Digesset, Politur y Comité Olímpico Dominicano.

Otros líderes

Jadián Neaves (Bara Cycling) es el mejor Sub-23 con 15:01.33, apenas un segundo delante de Roger Marte (Inteja-Imca, 15:02.57).

Wilmar Paredes también domina en la regularidad con 74 puntos y las metas volantes están al control de Anderson Aracena con 15 puntos, seguido de Frankel Rodríguez con 11.

Yasid Pira saca la cabeza en la clasificación de montaña con 33 puntos.