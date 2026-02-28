República Dominicana clasifica a Lima 2027, va por boleto al Mundial ante EU en Panam de Softbol

La selección masculina de mayores de República Dominicana clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y este sábado enfrentará a Estados Unidos por un puesto al Mundial, en la apertura de la jornada del XIII Campeonato Panamericano de Softbol que se celebra en Montería, Colombia.

El conjunto dominicano cerró las rondas anteriores con marca de 4-4, resultado suficiente para avanzar a la siguiente instancia y mantenerse en la lucha por la clasificación mundialista.

En el trayecto, el equipo quisqueyano logró victorias de alto calibre, superando a Argentina, actual campeón panamericano y tercer lugar en el Ranking Mundial de la WBSC, así como a Canadá, selección que ha conquistado un título mundial y ocupa el cuarto puesto en el escalafón internacional.

Estos triunfos reafirman el crecimiento competitivo del softbol dominicano en la categoría de mayores y consolidan su presencia entre las principales potencias del continente.

El partido ante Estados Unidos será determinante en las aspiraciones de República Dominicana de asegurar su boleto al Campeonato Mundial, en un duelo que promete intensidad desde el primer lanzamiento. Se jugará a las 11:00 de la mañana, hora local, en el estadio José Gabriel Amín Manzur, en Montería.

Con la clasificación a Lima 2027 ya garantizada, la novena nacional ahora enfoca toda su energía en continuar haciendo historia en Colombia y seguir colocando la bandera tricolor en lo más alto del escenario continental.

Valoran la clasificación

El presidente de la Federación Dominicana de Softbol, Ing. Garibaldy Bautista, junto al gerente general de selecciones, Fabio de León Sánchez, valoraron como trascendental el paso dado por el conjunto nacional al asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, resaltando el carácter y la entrega mostrada por los jugadores durante el torneo.

“Hemos subido un primer escalón, nos queda un juego importante, el de los Estados Unidos. Confiamos en que nuestro equipo dará el 100% en el terreno, por el orgullo patrio; ellos levantarán la bandera y con patriotismo interpretarán las notas del Himno Nacional Dominicano”, expresó Bautista, destacando el compromiso y la identidad que han mostrado los atletas en cada presentación.

Por su parte, De León Sánchez subrayó que el objetivo inmediato es mantener la concentración y continuar ejecutando el plan de juego que les ha permitido competir de tú a tú frente a potencias del continente. Indicó que el grupo ha demostrado madurez competitiva y confianza en los momentos de presión.

Francis Germán, dirigente de la selección nacional.

De su lado el dirigente del conjunto quisqueyano, Francis Germán, afirmó que el plantel está mentalizado en conseguir la victoria frente a Estados Unidos y seguir avanzando en el certamen continental. “Estamos enfocados en la victoria, tenemos un equipo bien motivado, confiamos en que nuestros lanzadores estarán a la altura y que llegará el bateo oportuno y la buena defensa”, señaló.

Germán explicó que la estrategia desde el montículo estará encabezada por sus dos principales brazos: Yan Carlos “El Pinto” González y Jonni Suriel, quienes asumirán la responsabilidad en los primeros episodios del juego, buscando controlar la ofensiva rival desde el inicio.

El dirigente agregó que el resto del cuerpo de lanzadores estará disponible para entrar en cualquier momento del encuentro si la situación lo requiere, con el objetivo de asegurar cada out necesario hasta completar la victoria, en un partido que puede definir el futuro inmediato del softbol dominicano en el escenario internacional.

Los partidos finales

Después del encuentro entre República Dominicana y Estados Unidos, que terminó empatado 4-4, por el quinto lugar y el pase a Lima 2027, se enfrentan las selecciones de Canadá (5-3) y Venezuela (6-2) por la medalla de bronce.

Una vez concluido ese partido, Argentina (6-2) —campeón defensor— se enfrenta a México (6-2) por la medalla de oro.

En la Súper Ronda, Argentina, México y Venezuela finalizaron con récord de 6-2; Canadá con 5-3; y República Dominicana y Estados Unidos terminaron empatados con 4-4. Los triunfos y empates determinaron los cruces por las medallas, llevando a Canadá y Venezuela a disputar el bronce, y a Argentina y México a jugar por el oro.