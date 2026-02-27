Pesas hará asamblea ordinaria anual este sábado en el Parque del Este

La actividad se hará a partir de las 10:00 de la mañana en el salón de actos de la federación, ubicada en el Parque del Este.

La asamblea tiene como objetivo primordial conocer y aprobar los estados financieros de la federación, así como el programa de competencia y aprobación del presupuesto del año en curso.

Contará con la presencia de los presidentes de las 18 asociaciones provinciales afiliadas a la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas, informó su presidente Willian Ozuna.

Además estarán presentes los miembros del Comité ejecutivo de Fedompesa.

Asistirán los presidentes de las asociaciones de Peravia, Rafael Soto; San Juan de la Maguana, César Lebrón; José Valenzuela, de Barahona; Reymundo Gabriel, San Pedro de Macorís; Andrés Díaz Arriaga, El Seno; Isaac Toribio, Provincia Santo Domingo y Bienvenido Rodríguez, de San Cristóbal.

De igual modo, Jesús Reyes, Azua; Genaro Ravelo, Monseñor Nouel; Maritza Ortiz, Distrito Nacional; Rolando Reinoso, La Romana; Porfirio Veras Mercedes, La Vega; Pedro Miranda, Espaillat; Leonardo del Orbe, Valverde Mao; Annerys Rodríguez, de Santiago Rodríguez; José Luis Agramonte, San Francisco de Macorís y Daniel Vivieca, de Monte Plata.