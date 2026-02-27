Meving Gene gana la cuarta etapa y Wilmar Paredes sigue líder en la Vuelta Ciclística Independencia

Mevin Gene, de Guadalupe, se impuso este viernes en el circuito cerrado del Parque Mirador Sur, cuarta etapa de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional.

Gene, del Team CAMA (Guadalupe), recorrió los 140 kilómetros (14 vueltas) con tiempo de 3 horas, 05 minutos y 33 segundos, acompañado en la llegada de Luke Mullis (City Bike Miami) y Mathieu Pellegrini (Team Madras Cycling).

Wilmar Paredes, del Team Medellín, entró en el pelotón a cinco segundos de los líderes de la etapa y se mantiene al frente de la clasificación general con un acumulado de 12:00.08. Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago) le sigue a 32 segundos y James Schurman (City Bike Miami) se ubica a 50.

La versión 47 de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional es organizada por la Federación Dominicana de Ciclismo, que preside Jorge Blas Díaz, y el ministro administrativo de la presidencia Andrés Bautista es el presidente del Comité Organizador.

El certamen tiene el respaldo del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Deportes, Banreservas, Seaboard y Comedores Económicos.

La justa también cuenta con el apoyo y colaboración de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, Sistema 911, Digesset, Politur y Comité Olímpico Dominicano.

Etapas restantes

La penúltima etapa será este sábado en el recorrido Santo Domingo-Circunvalación Santo Domingo Norte de 138 kilómetros.

El giro dominicano concluye el domingo 1 de marzo con un circuito en el área monumental en Santiago.

Otros líderes

El Team Medellín es el líder por equipos con 36:06.21 y le sigue Hino One La Red con 36:11.53

Jadián Neaves (Bara Cycling) es el mejor Sub-23 con 12:09.36 y Wilmar Paredes domina en la regularidad con 54 puntos y las metas volantes están al control de Anderson Aracena y Frankel Rodríguez con 11 puntos cada uno.

Yesid Pira saca la cabeza en la clasificación de montaña con 33 puntos Danielky Cedeño (La Romana) se mantiene como mejor dominicano con 12:05.13.