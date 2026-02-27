Más de 20 dominicanos correrán el domingo Maratón de Tokio

Más de una veintena de corredores dominicanos recibieron su aprobación para participar este domingo 1 de marzo, cuando llega el primero de los maratones Majors del mundo y uno de los más particulares: los 42k de Tokio.

Los corredores dominicanos ya recibieron los números que llevarán como identificación por las calles de Tokio.

José Miguel Minier y sus hijos Cindy y José Rafael ya se adaptan al clima japonés para correr el maratón del domingo.

A José Miguel Minier le asignaron el número (39376) como identidad y adornado con la bandera dominicana.

Otros de Jarabacoa y Santiago son: Awilda Hernández con el dorsal 29063, Fausto Reyes (34466), Francis Del Rosario (41665), José Peña (29005), Mario Del Rosario (41664), Radhamés Moronta (36117). Bienvenido Núñez Paulino (25981), Josefina Martínez (18525) y Fernando Lama (35582).

La destacada maratonistas de Santiago, Natasha Méndez (22514), Mario Rivas (11275), Víctor García (28359), Julia Amelia García (27650), Shannie Lajud (31671), Carlos Manuel Vásquez ( 12616), Elizabeth Acosta (29969) y Kelvy Santos (32159).

El maratón ofrece dos formatos.

Por un lado se corre el mítico Maratón de 42,195 km, mientras que también hay un evento de 10,7 km.

El recorrido es una lección de historia y modernidad que va desde el edificio del gobierno metropolitano en Shinjuku para un trazado rodante y urbano hasta el barrio elegante de Ginza y el templo Senso-ji para terminar frente a la estación de Tokio.

Desde su carrera inaugural (se celebró el 18 de febrero de 2007) la carrera japonesa por excelencia se fue adaptando a los nuevos tiempos y a los nuevos corredores.

En 2011 implementó su propio programa benéfico, “Corre con Corazón”, a través del cual los donantes pueden contribuir a diversas actividades benéficas.

Desde el décimo aniversario del evento en 2016, el logotipo oficial de la carrera se ha renovado para representar las imágenes retratadas de los corredores, voluntarios y multitudes animando a lo largo del recorrido, lo que simboliza el tema de la carrera “El día que nos unimos”.

En 2017 la carrera adoptó un nuevo recorrido que finaliza frente a la estación de Tokio y en 2018 se estableció un nuevo récord japonés por primera vez en 16 años. El aforo del programa aumentó de 3000 a 5000 en 2019.

La celebrada el 1 de marzo de 2020, también sirvió como prueba olímpica japonesa para los Juegos Olímpicos, lo que aumentó la atención que recibió el evento tanto a nivel nacional como internacional.