Inauguran en Santiago el primer Centro Ecuestre con instalaciones de vanguardia

Fue inaugurado en esta ciudad el Centro Ecuestre Hacienda Guayacán, considerado uno de los más modernos de la región de Centroamérica y el Caribe para competencias de caballos de paso fino, acorde con los más exigentes estándares internacionales y en el marco del turismo deportivo que impulsa Santiago.

El Centro Ecuestre Hacienda Guayacán, ubicado en el sector La Barranquita, en Santiago de los Caballeros, es el primer centro ecuestre completamente techado del país, con pista grado A para competencias de paso fino, explicó su propietario, el ingeniero José Espinal Fernández.

“Hoy Santiago marca el paso en el turismo y en el deporte ecuestre, áreas pilares de la economía, la inversión y la cultura. En este evento se han reunido más de 400 personas, incluyendo extranjeros, contribuyendo a la economía, fomentando el turismo deportivo e impulsando el deporte ecuestre, lo que potencia a nuestra ciudad en un eje en crecimiento en toda la región”, expresó Espinal Fernández.

Con la celebración de la primera Gran Competencia de Paso Fino, organizada por la Asociación Ecuestre Nacional (ASENA 2026), este moderno coliseo se presentó oficialmente como un espacio de vanguardia que eleva los estándares de la equitación de paso fino en la región del Caribe.

El acto contó con la presencia del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, así como de autoridades de ASENA, dirigentes deportivos y figuras destacadas del mundo ecuestre, subrayando el compromiso de la ciudad con el fomento de este deporte y su proyección como destino de eventos de élite.

También apoyaron esta actividad Arnulfo Gutiérrez Almonte, presidente de Asena, Arnulfo Gutiérrez propulsor de esta disciplina ecuestre y el caballista Polibio Torres.

Espinal Fernández explicó que las competencias fueron puntuables para el circuito nacional e incluyeron categorías de funcionalidad, potros, yeguas y caballos en diversas edades, así como la participación de jinetes y jueces colombianos y puertorriqueños.

Hacienda Guayacán

El ingeniero José Espinal Fernández, propietario de Hacienda Guayacán y fundador de la Constructora Vistasol CVS, impulsó y lideró este proyecto visionario. La constructora ejecutó la obra cumpliendo estándares internacionales, con un diseño arquitectónico minimalista de tendencia brutalista que integra hormigón, estructuras metálicas, techos y sistemas térmicos avanzados para optimizar el confort ambiental de jinetes, caballos y público.

El complejo opera con autosuficiencia energética, mediante un sistema de paneles solares fotovoltaicos, combinado con un banco de baterías de litio que almacena y suministra energía de manera independiente, reflejando un compromiso pionero con la innovación sostenible, la eficiencia energética y la reducción de la huella ambiental en proyectos de gran escala.

“Hemos cuidado todos los detalles para que en este espacio se puedan realizar torneos nacionales e internacionales, contribuyendo así a posicionar a Santiago de los Caballeros como un destino turístico de eventos ecuestres de alta categoría e importancia a nivel mundial”, concluyó Espinal Fernández.