Yesid Pira gana en la montaña y Wilmar Paredes lidera la Vuelta Ciclística Independencia

El colombiano Yesid Pira escaló con fuerza para dominar la tercera etapa de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional en la ruta de montaña Santo Domingo-Rancho Arriba (San José de Ocoa), cuya distancia fue de 158 kilómetros.

Pira, del equipo Hino One La Red (Guatemala) fue el escalador más rápido y se hizo con la primera posición en la empinada subida hacia el municipio de Rancho Arriba. Paró el cronómetro en 3 horas, 40 minutos y 03 segundos para sacar una ventaja de ocho segundos sobre su compañero y compatriota César Paredes y Jorge Abreu (R2R Cycling Team).

La Torre Banreservas fue el punto de salida de la etapa. Fernando Mir, vicepresidente ejecutivo de la entidad, dio el banderazo.

Fue una carrera competitiva en la que un nutrido pelotón batalló hasta llegar a la subida cuando se comenzó a despejar el resultado con unos diez escaladores dominantes, hasta que Pira se fugó con éxito casi iniciando la bajada de unos tres kilómetros.

Wilmar Paredes, del Team Medellín, llegó cuarto a 16 segundos de Pira y pasó a comandar la clasificación general con un acumulado 8:54.52. Su compañero Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago) le sigue a 32 segundos.

La versión 47 de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional es organizada por la Federación Dominicana de Ciclismo, que preside Jorge Blas Díaz, y el ministro administrativo de la presidencia Andrés Bautista es el presidente del Comité Organizador.

El certamen tiene el respaldo del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Deportes, Banreservas, Seaboard y Comedores Económicos.

La justa también cuenta con el apoyo y colaboración de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, Sistema 911, Digesset, Politur y Comité Olímpico Dominicano.

Yasid Pira al momento de llegar a la meta para ganar la prueba de montaña.

Etapas restantes

El viernes 27 se realizará un circuito cerrado en el Parque Mirador Sur (140kms).

La penúltima etapa será Santo Domingo-Circunvalación Santo Domingo Norte, el sábado 28 (138kms).

El giro dominicano concluye el domingo 1 de marzo con un circuito en el área monumental en Santiago.

Otros líderes

El Team Medellín es el líder por equipos con 26:52.23 y le sigue Hino One La Red con 26:55.55

Jadián Neaves (Bara Cycling) es el mejor Sub-23con 9:04.20 y Wilmar Paredes domina en la regularidad con 53 puntos y las metas volantes con 9.

Pira saca la cabeza en la clasificación de montaña con 33 puntos Danielky Cedeño (La Romana) se mantiene como mejor dominicano con 8:59.53