Venezuela extiende dominio sobre Dominicana en el Panam de Softbol de Mayores

La selección de Venezuela superó 3-1 a la República Dominicana en un duelo de pitcheo dominante correspondiente a la Súper Ronda-A del XIII Campeonato Panamericano de Softbol Masculino de Mayores, que organiza WBSC-Américas en Montería, Colombia.

El encuentro, celebrado en el estadio Luis Escobar Pocaterra, estuvo marcado por la solidez de los lanzadores y momentos de ofensiva oportuna. El derecho venezolano Luis Colombo, en labor de juego completo, se acreditó la victoria, mientras que el abridor dominicano Michael De Jesús Batista cargó con la derrota tras trabajar 4.1 episodios, en los cuales permitió seis imparables, dos carreras limpias, otorgó dos bases por bolas y ponchó a dos bateadores.

Las anotaciones vinieron de forma escalonada para Venezuela: una en el tercero, otra en el cuarto y la tercera en el sexto episodio. Por su parte, la República Dominicana descontó con una carrera en la parte baja del séptimo. El equipo vencedor terminó con registro de tres carreras, ocho hits y un error, mientras que los quisqueyanos finalizaron con una carrera, seis imparables y defensa impecable.

La ofensiva venezolana fue liderada por Jean Flores, quien bateó de 3-3 con un doble; Ángel Adames, de 3-1 con una remolcada; y Rogelio Sequera, de 3-1 con cuadrangular, anotó y produjo una vuelta. También aportaron Franklin Benítez, con doble (tubey) y una anotada, y Kleiver Rodríguez, de 3-1.

Por la República Dominicana, destacaron Elías Valerio, de 2-2 con un doble; Jendry Torres, de 3-2 con una anotada; así como Yoel De Mota y Fernando Gómez, quienes conectaron sencillos en tres turnos oficiales.

Con este resultado, Venezuela se mantiene firme al frente de la Súper Ronda con marca de 5-0, seguido por Argentina con 5-1, mientras que Canadá y México registran 3-2. República Dominicana figura con 2-3, seguida por Colombia 1-4 y Cuba 1-5.