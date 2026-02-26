Tercera etapa de la Vuelta Ciclista Independencia sale de la Torre Banreservas

La Torre Banreservas una vez más se convirtió en el punto de salida de la tercera etapa de la tradicional Vuelta Ciclística Independencia Nacional en su edición 47, donde decenas de ciclistas iniciaron el recorrido de 158 kilómetros.

Fernando Mir, vicepresidente ejecutivo senior de Estrategia, Finanzas e Inteligencia Comercial, al hablar en nombre del doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, manifestó que la misión de la entidad financiera es impulsar el bienestar de los dominicanos, lo cual se logra con el apoyo al deporte.

Dijo que este evento deportivo se supera cada año, por lo que felicitó a la Federación Dominicana de Ciclismo, al comité organizador y a los ciclistas participantes en esta tradicional competencia.

“El ciclismo es un deporte que conlleva mucho sacrificio, mucho empeño y mucha disciplina y con el banderazo de salida que realizamos en el día de hoy queremos que ustedes los competidores den su mayor esfuerzo y que gane el mejor”, puntualizó Mir.

También el ejecutivo bancario reafirmó el compromiso que tiene Banreservas para contribuir al éxito de este evento deportivo que ya forma parte de las actividades conmemorativas de la Independencia Nacional.

De su lado, Jorge Blas Díaz, presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo, agradeció a Banreservas por el apoyo recibido para la realización de la tradicional Vuelta ciclística Independencia Nacional que arriba a su versión 47 y que ya se reconoce como un evento de trascendencia internacional.

Esta tercera etapa de la competencia ciclística abarca una distancia de 158 kilómetros con dirección hacia Rancho Arriba y cuenta con la participación 110 pedalistas en 23 equipos.

En el banderazo de salida de la Vuela Ciclista Independencia Nacional contó con la participación de Nelson Encarnación, asesor de Relaciones Públicas; Linda Valette, vicepresidente de Programas Estratégicos de Negocios; Gustavo Polanco, director senior de Negocios Personales Zona Metropolitana, Sur y Este; Robinson Portorreal, director senior Gestión Negocios Personales Y Oficinas Comerciales de Banreservas, quienes impusieron las camisetas a los líderes de equipos.

También estuvieron otros directivos de la Federación Dominicana de Ciclismo y miembros del comité organizador.

La trascendencia de esta competencia ciclística también se ha convertido en una atracción turística deportiva, atrayendo a competidores provenientes de distintos países y que aprovechan para prepararse físicamente para otras carreras de perfil global.