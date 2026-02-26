La Plaza Educativa Don Bosco tiene necesidades deportivas

La Plaza Educativa Don Bosco, ubicada en Hainamosa, en Santo Domingo Este, aun presenta necesidades latentes que se mantienen a ojos ciegos y oídos sordos de las autoridades y requieren atención.

Una de estas necesidades es mayor iluminación para las canchas deportivas dentro del complejo educativo, integrado por tres centros educativos, un centro oratorio, una casa de acogida y una parroquia.

Estas lámparas darán mayor seguridad para estudiantes y jóvenes de la zona, que ven en las canchas de la plaza, guiada por sacerdotes de la orden salesiana, un lugar de sano esparcimiento deportivo.

“Hay una pequeña iluminación en la cancha de baloncesto, pero también quisiéramos en la de futbol, para que estuviera al servicio”, expresó Juan Linares, sacerdote de la parroquia Domingo Savio Hainamosa.

Esta necesidad fue externada por el religioso junto a la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), personal de la plaza y comunitarios de los sectores alrededor del centro en el encuentro “Listín en el Barrio”, encabezado por el director del diario, Miguel Franjul y el editor en jefe, Juan Eduardo Thomas, donde externaron las principales necesidades que presentan.

“Nos interesa mucho la promoción hacia la juventud con lo que es deporte, arte, cultura y estas cosas, en plan de programas con ellos ver con todos los equipos que tenemos aquí en la zona”, resaltó el sacerdote.

Contemplan en su plan poder organizar eventos deportivos con equipos de los más de cinco barrios que bordean la plaza educativa, lo que se une a su deseo de tener en la plaza un polideportivo.

Con la materialización del polideportivo en uno de los terrenos sin explotar dentro de la plaza, además de utilizarlo para el beneficio y desarrollo de las destrezas deportivas de los estudiantes, la visión es que sea para toda la comunidad, pudiendo organizar eventos deportivos y a los jóvenes del sector por equipo en distintas disciplinas, dándole la oportunidad de ser parte de un grupo de esparcimiento sano y arrebatarlos de las garras de la calle.

Querer hacer de la plaza un parque de recreación, que sea seguro para las familias, fortalece más su petición de extender su verja perimetral para brindarle mayor seguridad tanto a estudiantes como a quienes se sumen a estas actividades recreativas.

Esta verja perimetral, es el punto de partida de las necesidades de la plaza, con una superficie territorial de 111,821.02 metros cuadradas, funcionaría para brindarles mayor seguridad y libre esparcimiento a los estudiantes que entre sus canchas y extensas áreas se desarrollan.

Esta necesidad surge, ante la invasión a la propiedad en que han incurrido algunos vecinos, utilizando la verja existente como pared de refuerzo para sus construcciones, facilitando que terceros accedan desde los techos en horario escolar, agredan a estudiantes y personal del centro y también roben pertenencias de las aulas, como denuncian ha ocurrido anteriormente.

Escuela de música

Un gran sueño que alberga el padre Linares es tener en la plaza un centro de música, para el cual disponen espacio y jóvenes con el deseo de aprender, pero necesitan instrumentos y profesores para llevarlo a la realidad.

“Nosotros si quisiéramos montar una escuela de música aquí para la juventud, hay todos tipos de guitarra, hay trompetas, saxofón, piano o armonio, quisiéramos tener profesores de música… si hay algún empresario que se emocionase con esa idea y quiera ponerle su nombre”, dijo esperanzado en que alguien se solidarice con la causa.

Casa de acogida

Otra de las necesidades de la plaza es un minibús de al menos 12 personas con capacidad para trasladar a los 12 niños alojados en el hogar de acogida “Quédate con Nosotros”.

Con este minubus buscan poder trasladar a los niños entre 9 y 12 años a la Universidad Iberoamericana (Unibe) donde son atendidos por estudiantes de término de Psicología en cada una de las patologías que de manera individual presentan los menores, en su mayoría rescatados de la calle.

Asimismo, poder realizar otras actividades como compras y trasladar a los niños a otras localidades.