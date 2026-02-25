Barahona gana el campeonato superior de pesas de la Región Sur

La selección de Barahona se coronó campeona absoluta del Torneo Regional de Levantamiento de Pesas correspondiente al Sur, celebrado por la Federación de Halterofilia, con la presencia de cientos de atletas de la zona.

Se trata del primero de tres campeonatos regionales que realizará la Federación de Halterofilia, como preparación de los atletas que integrarán las selecciones masculina y femenina que representarán al país en los XXV Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se realizarán del 24 de julio al 8 de agosto.

También, servirán para escoger las selecciones regionales del Sur, Norte, Este y el Gran Santo Domingo que participarán en el Campeonato Nacional Superior a celebrarse en el mes de diciembre; así como captar nuevos talentos para integrarlos a la preselección.

Barahona impuso su autoridad al ganar primer lugar en masculino y en femenino.

Las barahoneras se impusieron en mujeres con 148 puntos, seguidas por las selecciones de Azua y San Cristóbal, que finalizaron con 101 y 98 puntos, respectivamente.

En masculino los de Barahona completaron el doblete coronándose monarcas con 157 unidades, contra 123 de la selección anfitriona, San Juan de la Maguana y 108 de San Cristóbal.

La provincia campeona también se llevó lauros de manera individual al contar con Yanilda Jiménez y Alan Michel como los atletas Más Valiosos en sus respectivas ramas.

Willian Ozuna, quien encabezó la inauguración del evento en su calidad de presidente de la Federación Dominicana de Halterofilia, informó que el Campeonato Regional Norte se celebrará del 26 al 28 de marzo en Mao, Valverde, y la cita del Este del 20 al 30 de mayo en Bayaguana, Monte Plata.

“Estos eventos regionales nos conducirán a la realización del Campeonato Nacional Superior que celebraremos a final de año”, sostuvo Ozuna, quien agradeció las facilidades ofrecidas por las autoridades de San Juan, en especial el diputado Carlos Morillo, y los Comedores Económicos del Estado.

Además de Jiménez y Michel, entre los campeones individuales destacaron Nayelis de la Cruz, de la Provincia Santo Domingo (PSD), monarca en 48 kilogramos. El segundo lugar fue para Emely Grullón y Scarlin Méndez, de la Provincia Santo Domingo (PSD) y Barahona, respectivamente.

Erika Lorenzo, de Barahona, se impuso en los 53 kilogramos, escoltada por la azuana Marlyn Morillo y la sanjuanera María Esther Piña.

De su parte, Daniela Rossó, de Azua, se coronó en 58 kilogramos, venciendo a Marielis Piña, de San Juan. Los 63 kg tuvieron como campeona a Brenny Encarnación, del Distrito Nacional, relegando a plata y bronce a Jade Michel, de Barahona y Bella Cristal Morillo, de San Juan.

Anabel Paniagua, de Baní, ganó los 69 kg, Crisneirys Pérez, Barahona, los 77; mientras que sus compañeras Merkis Cuevas y Yanilda Jiménez vencieron en 86 y +86 kg.

En la rama masculina ganaron medallas de oro Yeury Pacheco, de San Cristóbal, en 60 kilogramos; Dariel Colón, Barahona, en 65; Lucson Vil y Luis García., ambos de San Juan, en 71 y 79 kilogramos; Alan Miguel se impuso en los 88; así como sus compañeros William Checo y Jorge Mejía, vencedores en 91 y +110 kg.