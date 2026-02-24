Resaltan trayectoria de Carlos Alonzo en el inicio del torneo de boliche militar

Con un sentido homenaje póstumo al fotorreportero Carlos Alonzo comenzó este lunes el torneo de boliche de la edición 55 de los Juegos Deportivos Militares y la Policía Nacional en las instalaciones del Sebelén Bowling Center.

El inmortal del Deporte Rolando Sebelén hizo entrega de una placa de reconocimiento a Sheila, Biancarla y Carlenis Alonzo, hijas de Alonzo, quien fue un incondicional aliado del deporte y muy, especialmente, del boliche.

Biancarla Alonzo al momento de agradecer la dedicatoria del torneo a su finado padre.

Biancarla agradeció el gesto que para con su finado padre tuvo la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Declaró que su madre Basilia –Chila-- López, inseparable compañera de Carlos, prefirió no estar presente en el acto para no tener que afrontar la emotiva carga del mismo.

“Agradecemos esta muestra de cariño, de lealtad que le están dando a nuestro inolvidable padre y que guardaremos por siempre en el alma, en el corazón”, manifestó Biancarla en el corto, pero conmovedor discurso que pronunció en nombre de la familia.

Otros integrantes de la misma que estuvieron presentes fueron Amado Alonzo y Amado Ernesto Alonzo, hermano y sobrino de Carlos, respectivamente, así como Rafael Díaz, esposo de Carlenys, y Henry López, sobrino de “Chila” López.

El general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández tuvo a su cargo el saque de honor del torneo.

El saque de honor para dejar formalmente inaugurada la justa lo hizo el general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández (ERD), presidente de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El coronel de la Policía Nacional, Ricardo Yúnez, vicepresidente del Comité Organizador de los Juegos Militares, destacó la integración y labor de Alonzo en los torneos de boliche y demás eventos de las diferentes disciplinas.

Durante la ceremonia, magistralmente conducida por el cronista deportivo Romeo González, del Diario Libre, también habló Francis Soto, presidente de la Federación Dominicana de Boliche, quien resaltó las virtudes profesionales y humanas de Alonzo.

Estuvo presente, asimismo, el presidente de la Federación Dominicana de Judo, Gilberto García.

El juramento deportivo lo hizo Rosalía Guzmán, raso del Ejército de República Dominicana.

En la actividad también hicieron acto de presencia los veteranos cronistas Leo Corporán, Editor Deportivo de El Nacional de Ahora: Gustavo Rodríguez, José Cáceres y Primitivo Cadete, entrañables compañeros de Alonzo por varias décadas en el Matutino Hoy.

Igualmente los reporteros gráficos Manolito Jiménez, de El Nacional, y Andrés Monción, el camarógrafo Willian Almánzar y Freddy Tapia, redactor del Listín Diario.