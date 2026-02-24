Karate se pone la vara bien alta para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La selección dominicana de karate se está preparando para tener una actuación de ensueño en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe “Santo Domingo 2026”.

Motivos hay de más. Nuestros atletas tendrán la dicha –y tal vez la presión—de competir ante su familia, amigos y el público local.

María Dimitrova, cuatro veces campeona de la cita regional en la modalidad de kata, tendrá el escenario ideal para decir adiós por la puerta grande a un deporte que le ha dado fama y gloria.

Asimismo, el país es el organizador de una fiesta regional que cumplirá 100 años y como tal le corresponderá poner la piñata y partir el bizcocho. La justa está prevista para realizarse del 24 de julio al 8 de agosto).

Antonio --Toñito-- Vólquez, laureado entrenador de la selección de karate.

“Somos los campeones y vamos a marcar un antes y un después aquí en Dominicana”, pronostica Antonio Vólquez, vicepresidente Técnico de la Federación Dominicana de Karate y entrenador de la misma.

Superar la labor registrada en la cita “San Salvador 2023”, donde con tres medallas de oro, una de plata y dos de bronce, el equipo se coronó campeón no será, en modo alguno, el principal reto que se ha puesto.

SEPA MÁS

Parte gerencial y técnica

José Luis Ramírez (Borola) es el presidente de la Federación Dominicana de karate; Bernardo Mesa, director Técnico, y Antonio Vólquez, vicepresidente Técnico y entrenador.



Staff

El cuerpo de entrenadores lo completan Julio Marte, Juniesky Silverio, la inmortal Ana Villanueva, Joel Martínez y Gioribel Moreno.





Hace casi 12 años, en los “Juegos de Veracruz 2014”, México, los karatecas dominicanos dejaron tan alta la vara que a simple vista parece inalcanzable

Seis medallas doradas, tres de plateada y una de bronceada, República Dominicana subió al lugar más alto del podio por primera vez en la competencia de karate de los Centroamericanos y del Caribe.

“Nosotros tenemos el compromiso de hacer en este país lo que no hemos hecho en otro sitio. Es por eso que este es un año especial”, recalca Vólquez, un ex atleta de esa disciplina que en 1994, en el invierno de su carrera, asumió las riendas del colectivo como entrenador.

PRINCIPALES EXPONENTES

En kumite masculino la encabeza Anel Castillo, en la categoría más 84 kilos, quien se ha ceñido en tres ocasiones el cetro de campeón.

En los 84 kilos está sembrado Anderson Soriano, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, mientras que en los -75 competirá Carlos Herrera, quien obtuvo plata en la pasada cita centroaméricana.

El cuerpo Técnico aún está por definir a los de las categorías 67 y 60 kgs. En kumite femenino lidera Pamela Rodríguez, en los más 68 kilogramos, la campeona de los Panam de “Lima, Perú,.2019” y Centroamericanos de El Salvador, quien derrocha optimismo.

“Creo que será posible lograr una actuación de ensueño por la preparación que estamos teniendo y por la trayectoria del grupo de atletas que hay”, subraya la espigada atleta oriunda de Villa Altagracia en una de las pausas de los entrenamientos que realizan en el Albergue Olímpico debido a que el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte lo está remozando el Gobierno con vistas a los juegos.

En la escuadra femenina también saltan a la vista los nombres de Karen Madera, medallista de bronce de los pasados Juegos Bolivarianos en la categoría -68 kilogramos y Thalía Terreno, monarca panamericana juvenil . Pendiente por definir las atletas que se pondrán el kimono en las divisiones de los 50 y 61 kilos.

Por su lado, Dimitrova ostenta el rango de capitana del kata por equipo femenino, el cual estará integrado, además, por Perla Peralta, Belén Guzmán y Carla Espejo.

En la rama varonil estarán el capitán Larry Aracena, medallista de plata de los Juegos de El Salvador. El grupo lo completan Heriberto de Castro, Jaime Teruel y Yusef Bera.