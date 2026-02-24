Danielky Cedeño gana primera etapa de la Vuelta Ciclista Independencia Nacional

El romanense Danielky Cedeño fue profeta en su tierra al ganar la primera etapa de la 47 Vuelta Ciclística Independencia Nacional, que cubrió 117 kilómetros de la ruta Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana.

El pedalista del Team La Romana se impuso con tiempo de 2 horas, 13 minutos y 58 segundos en el sprint que cerró la etapa, sacando apenas un segundo a Joseph Ramírez, del equipo Varrazano-Santiago, y James Schurman del City Bike Miami.

Wilmer Paredes, del Team Medellín, llegó a 12 segundos del líder para la cuarta posición.

City Bike Miami marcha al frente de la clasificación por equipos con 6:47.12.

La versión 47 de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional inició este martes y se extiende hasta el próximo domingo.

Previo a la carrera, se realizó una ceremonia que encabezó el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quien realizó el banderazo de honor.

Fue acompañado por Jorge Blas Díaz, presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo, Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano, y otros dirigentes deportivos.

Eduardo Kelly, alcalde del municipio cabecera, y la gobernadora provincial Ivelise Méndez premiaron a los corredores destacados de la jornada, juntos al deportista Francisco Micheli.

El miércoles 25 la segunda etapa de 153 kilómetros saldrá desde la empresa Seaboard, en la zona colonial, y comprenderá Santo Domingo-Baní-Circunvalación Santo Domingo.

El jueves 26 será la etapa 3 con salida desde la Torre Banreservas de la avenida Winston Churchill y la ruta Santo Domingo-Rancho Arriba, San José de Ocoa tendrá una distancia será 158 kilómetros.

El viernes 27 se realizará un circuito cerrado en el Parque Mirador Sur (140kms).

La penúltima etapa será Santo Domingo-Circunvalación Santo Domingo Norte, el sábado 28 (138kms).

El giro dominicano concluye el domingo 1 de marzo con un circuito en el área monumental en Santiago.