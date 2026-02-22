Anuncian 12va edición torneo Carrefour 10K

La caminata se llevará a cabo el domingo 26 de abril, a las 7:00 a.m.

La duodécima edición de la carrera 10K Carrefour se llevará a cabo el domingo 26 de abril y las inscripciones han quedado abiertas en las diferentes categorías de la tradicional justa deportiva.

El anuncio fue realizado por los ejecutivos de Carrefour en una conferencia de prensa celebrada en el local de Downtown Center.

Fiel a su compromiso de propiciar actividades que contribuyan con al sano esparcimiento, el bienestar y la buena salud de la población, ejecutivos de Carrefour trabajan en el montaje de la carrera correspondiente a este año 2026.

Se esperan cerca de 3,500 mil corredores al momento de la salida que otra vez será desde Downtown Center, en la avenida Núñez de Cáceres esquina Rómulo Betancourt, para hacer un nuevo recorrido establecido, hasta alcanzar la meta en la avenida George Washington a la altura del parque ViSTA DEL MAR donde se completan los 10 kilómetros tras pasar tramos de las avenidas Anacaona y Jiménez Moya, por donde los corredores bajarán al malecón de Santo Domingo.

La justa apoyará la acción social que realizan la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, Inc. (FACCI) y la Fundación Oír para Vivir.

Los participantes tendrán la oportunidad de correr en la categoría Overall Masculino y Femenino, así como en las divisiones por edad de 16 a 19 años, 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60-69/ 70 o más y participantes en sillas de ruedas.

Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil

FACCI es una organización sin fines de lucro, fundada en Santo Domingo en el 2,003, por un grupo de amigos voluntarios, comprometidos en desarrollar actividades centradas en atender las necesidades de tratamiento médico integral para los niños, niñas y adolescentes con cáncer, así como para mejorar su calidad de vida, los cuales son atendidos en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral (HIRRC) y otros centros de salud.

Fundación Oír para Vivir

Es una fundación sin fines de lucro que tiene como objetivo principal brindar a las personas con discapacidad auditiva (niños, niñas, adolescentes y adultos), que están en condiciones de vulnerabilidad en República Dominicana, la oportunidad de mejorar su calidad de vida, a través de la entrega de audífonos, así como ofrecer a las instituciones educativas y familias las herramientas que sean necesarias para esta comunidad.

Cómo participar.- Para participar, los interesados pueden inscribirse desde ya y hasta el viernes 24 de abril , a través del portal de SDCTickets, www.sdctickets.do, o de manera presencial en el Carrefour de la Autopista Duarte o en Carrefour Market en Downtown Center. Una vez inscritos, obtendrán un kit de participación que incluye la camiseta oficial del evento Dry-Fit, un número dorsal/BIB, un chip de tiempo, un bulto oficial y artículos de los patrocinadores.

La inscripción tiene un costo de RD 1,900.00 pesos, de los cuales se destinará un porcentaje a favor de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI), así como la Fundación Oír para Vivir, como parte del proyecto de responsabilidad social Carrefour.