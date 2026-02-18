Felipe Payano es ratificado en Deportes de FP

Los miembros de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, que encabeza el expresidente Leonel Fernández, así como los miembros de la Dirección Central, ratificaron al exministro de Deportes, Felipe Payano, como miembro titular de la Secretaría de Deportes de la organización.

Payano, quien acaba de competir con éxito en el Congreso para ocupar un asiento en la Dirección Política, afirmó que deseaba expresar su más profundo agradecimiento al presidente de La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, a los integrantes de la Dirección Política y de la Dirección Central, por la confianza depositada en su persona al distinguirlo con la designación, nueva vez, de Secretario de Deportes.

“Desde esta responsabilidad, reitero mi compromiso inquebrantable de seguir trabajando por el fortalecimiento institucional de nuestra organización, y les aseguro que esto no es un reconocimiento a mi, sino a todo el ejercito de hombres y mujeres que conforman la Secretaría de Deportes, tanto en el país como en la diáspora”, proclamó.

Dijo que: “asumo este reto con la determinación de aportar a la visión de país que construimos juntos, honrando siempre los principios democráticos y los valores que dan vida a nuestra institución”.

Payano, quien es miembro de la Dirección Política, afirmó que se compromete a ejercer esta labor con entrega, vocación de servicio y la firme convicción de que solo a través de la formación y el trabajo constante lograrán las transformaciones que la sociedad demanda junto a todos los miembros del Partido y del ejército de deportistas de la Secretaría de Deportes.