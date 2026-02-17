La Vuelta Ciclista Independencia tendrá seis etapas y 24 equipos

La edición 47 de la Vuelta Ciclista Independencia Nacional iniciará el próximo martes 24 con la participación de 144 pedalistas de 24 equipos nacionales e internacionales.

La máxima competencia del ciclismo nacional es un montaje de la Federación Dominicana de Ciclismo, que preside Jorge Blas Díaz, y el ministro administrativo de la presidencia Andrés Bautista funge como presidente del Comité Organizador.

Kelvin Cruz, ministro de Deportes, encabezó junto a Bautista y Blas Díaz, la conferencia de prensa para anunciar los detalles, celebrada en el Salón James Rodríguez, del Ministerio de Deportes.

"Este evento posee un gran valor porque ha logrado permanecer y cada año capta la atención del pueblo dominicano", apuntó Cruz.

Bautista resaltó que "es un honor representar al presidente Luis Abinader en este acto y pueden contar hoy y siempre con el apoyo porque el deporte solo trae cosas positivas a la sociedad.

Blas Díaz reconoció la tenacidad de todos los presidentes que ha tenido la Federación Dominicana de Ciclismo, quienes han logrado mantener a flote la Vuelta Independencia.

Blas Díaz indicó que la competencia se llevará a cabo con seis etapas con 10 equipos nacionales y 14 extranjeros,

Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano, José Bautista, ex presidente de Fedoci, y Fernando Geraldino, ejecutivo de la empresa Seaboard, estuvieron presentes juntos ejecutivos de Fedoci y vice ministros de Deportes.

El certamen cuenta con el respaldo del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Deportes, Banreservas, Seaboard y Comedores Económicos.

La justa también contará con el apoyo y colaboración de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, Sistema 911, Digesset, Politur y Comité Olímpico Dominicano.

Los equipos nacionales son: Inteja Cycling Team, Asocisa/Santiago, San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Team La Romana, Club Fénix, Verrazano/Santiago, El Boro Cycling Team, R 2 R Cycling Team y Asocipe/Moca,

Mientras que, los extranjeros son: CAMA CCD (Guadalupe), Pegasus Texas (USA), Esparza Training (México), Team JCO (San Martin), Team Medellín (Colombia), City Bikes Miami (USA), Orígenes Coffee-HYF (Colombia), Arenas Tlas (México), Selección de Puerto Rico, Hino One (Guatemala), Selección de Curazao, L391ON Los Angeles (USA), Team Madras Cycling (Guadalupe) y la Selección de Panamá.

etapas

La primera etapa cubrirá 117 kilómetros en la ruta Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana. Todas las salidas están programadas para las 9:00 de la mañana.

El miércoles 25, la segunda etapa de 153 kilómetros comprenderá Santo Domingo-Baní, Circunvalación, Santo Domingo.

El jueves 26 será la etapa 3: Santo Domingo-Rancho Arriba, San José de Ocoa y la distancia será 158 kilómetros.

El viernes 27 se realizará un circuito cerrado en el Parque Mirador Sur (140kms).

La penúltima etapa será Santo Domingo-Circunvalación Santo Domingo Norte, el sábado 28 (138kms).

El giro dominicano concluye el domingo 1 de marzo con un circuito en el área monumental en Santiago.