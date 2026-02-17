olimpismo
La Vuelta Ciclista Independencia tendrá seis etapas y 24 equipos
El giro dominicano concluye el domingo 1 de marzo con un circuito en el área monumental en Santiago.
La edición 47 de la Vuelta Ciclista Independencia Nacional iniciará el próximo martes 24 con la participación de 144 pedalistas de 24 equipos nacionales e internacionales.
La máxima competencia del ciclismo nacional es un montaje de la Federación Dominicana de Ciclismo, que preside Jorge Blas Díaz, y el ministro administrativo de la presidencia Andrés Bautista funge como presidente del Comité Organizador.
Kelvin Cruz, ministro de Deportes, encabezó junto a Bautista y Blas Díaz, la conferencia de prensa para anunciar los detalles, celebrada en el Salón James Rodríguez, del Ministerio de Deportes.
"Este evento posee un gran valor porque ha logrado permanecer y cada año capta la atención del pueblo dominicano", apuntó Cruz.
Bautista resaltó que "es un honor representar al presidente Luis Abinader en este acto y pueden contar hoy y siempre con el apoyo porque el deporte solo trae cosas positivas a la sociedad.
Blas Díaz reconoció la tenacidad de todos los presidentes que ha tenido la Federación Dominicana de Ciclismo, quienes han logrado mantener a flote la Vuelta Independencia.
Blas Díaz indicó que la competencia se llevará a cabo con seis etapas con 10 equipos nacionales y 14 extranjeros,
Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano, José Bautista, ex presidente de Fedoci, y Fernando Geraldino, ejecutivo de la empresa Seaboard, estuvieron presentes juntos ejecutivos de Fedoci y vice ministros de Deportes.
El certamen cuenta con el respaldo del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Deportes, Banreservas, Seaboard y Comedores Económicos.
La justa también contará con el apoyo y colaboración de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, Sistema 911, Digesset, Politur y Comité Olímpico Dominicano.
Los equipos nacionales son: Inteja Cycling Team, Asocisa/Santiago, San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Team La Romana, Club Fénix, Verrazano/Santiago, El Boro Cycling Team, R 2 R Cycling Team y Asocipe/Moca,
Mientras que, los extranjeros son: CAMA CCD (Guadalupe), Pegasus Texas (USA), Esparza Training (México), Team JCO (San Martin), Team Medellín (Colombia), City Bikes Miami (USA), Orígenes Coffee-HYF (Colombia), Arenas Tlas (México), Selección de Puerto Rico, Hino One (Guatemala), Selección de Curazao, L391ON Los Angeles (USA), Team Madras Cycling (Guadalupe) y la Selección de Panamá.
etapas
La primera etapa cubrirá 117 kilómetros en la ruta Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana. Todas las salidas están programadas para las 9:00 de la mañana.
El miércoles 25, la segunda etapa de 153 kilómetros comprenderá Santo Domingo-Baní, Circunvalación, Santo Domingo.
El jueves 26 será la etapa 3: Santo Domingo-Rancho Arriba, San José de Ocoa y la distancia será 158 kilómetros.
El viernes 27 se realizará un circuito cerrado en el Parque Mirador Sur (140kms).
La penúltima etapa será Santo Domingo-Circunvalación Santo Domingo Norte, el sábado 28 (138kms).
El giro dominicano concluye el domingo 1 de marzo con un circuito en el área monumental en Santiago.