La pareja Guzmán, padre e hija gana el torneo de boliche Amistad

La pareja Guzmán integrada por Carlos Guzmán y Rosalía Guzmán, padre e hija, conquistó el primer lugar en el tradicional torneo de boliche del Amor y la Amistad, celebrado en las instalaciones del Sebelén Bowling Center con la participación de más de 100 jugadores quienes, además de competir, disfrutaron del encuentro familiar.

Para Carlos Guzmán, el día fue de doble alegría pues conquistó el evento y celebraba su cumpleaños.

Para lograr el primer lugar en los cuatro juegos tiraron 447, 484, 441 y 540, sumando 1,912 pines.

La segunda posición correspondió a la pareja integrada por Hamlet Flores y Michael Michael Martínez, con un total de 1,934 pines. El tercero para Ernesto Henríquez y Diego Campusano con 1,823 y el cuarto lugar para Domingo Peguero y Manuel González, con 1,809 pines.

Luego de finalizar las competencias se llevó a cabo la premiación de los primeros cuatro lugares a cargo del inmortal del deporte, Rolando Sebelén, quien felicitó a los ganadores y resaltó la calidad técnica.

"Felicitamos a los ganadores, a todos los participantes que acuden al llamado; para participar en los diferentes eventos que se celebran en el Sebelén Bowling Center", manifestó Sebelén.

La joven jugadora Rosalía Guzmán mostró su alegría por ganar junto a su padre.

"Esta victoria es doble, pues gané con mi padre que celebra su cumpleaños", dijo.

Carlos Guzmán mostró su alegría al ganar el torneo junto a su hija.