Bautista es el presidente de la Comisión de Infraestructura del béisbol y el softbol

El ingeniero Garibaldy Bautista fue nombrado presidente de la Comisión de Infraestructura de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), tras la aprobación de la Junta Ejecutiva de la organización.

La designación fue oficializada mediante carta fechada el 16 de febrero de 2026, en la que se destacó su amplia experiencia y capacidad de liderazgo en el deporte internacional.

Riccardo Fraccari, presidente de la WBSC, expresó sus felicitaciones a Bautista y subrayó la importancia de su experiencia para el desarrollo de la organización y el crecimiento del béisbol y el softbol a nivel mundial. “Su liderazgo será un aporte fundamental para fortalecer la infraestructura deportiva y asegurar que nuestras instalaciones cumplan los estándares más altos”, señaló Fraccari.

Tras recibir su designación, el ingeniero Bautista agradeció la oportunidad y aseguró que su trabajo se guiará por los estándares globales del béisbol y softbol, buscando siempre la excelencia.

El profesional de la ingeniería, quien también es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), miembro de la Comisión de Desarrollo de Panam Sport; presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD) y titular de la Federación Dominicana de Softbol, afirmó que “asumiré la responsabilidad de coordinar los estándares de construcción, certificación y mantenimiento de sedes e instalaciones deportivas a nivel global, acorde con los princios éticos y responsabilidad profesional”.

Junto a Bautista fueron presentados para optar como miembros de la comisión Francesco Falcone y Johan Garigliano, ambos de Italia, “quienes aportarán su experiencia y conocimiento al desarrollo de las actividades bajo los estándares de la WBSC. El enlace de la Oficina de la WBSC será el señor Giovanni Pantaleoni, quien servirá como vínculo oficial de comunicación y coordinación.

El rol de la comisión será clave para garantizar la coherencia de los métodos de construcción de recintos en todos los continentes, disciplinas y categorías de edad.

Entre las funciones de la Comisión de Infraestructura se incluyen, definir estándares de béisbol, softbol y Baseball-5; asesorar a miembros de la WBSC y organizadores de eventos para implementar las mejores prácticas en la construcción de instalaciones; establecer certificaciones internacionales; trabajar con empresas especializadas en el mantenimiento de campos y recintos; y desarrollar herramientas educativas para fortalecer los conocimientos técnicos de los miembros en todo lo relacionado con sedes e infraestructura deportiva.

En sus motivaciones, Fraccari señala que la designación busca garantizar que la comisión funcione de manera eficiente y alineada con los estándares internacionales de calidad y seguridad.

Con el nombramiento Bautista consolida su influencia en la administración deportiva tanto a nivel nacional como internacional, proyectando a República Dominicana como un referente en la planificación y desarrollo de infraestructuras para el béisbol y softbol.