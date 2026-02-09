FEDOCI da a conocer etapas de XLVII Vuelta Ciclista Independencia Nacional

La Federación Dominicana de Ciclismo (FEDOCI) dio a conocer el itinerario y las seis etapas de la XLVII Vuelta Ciclista Internacional Independencia Nacional 2026 que se disputará del 24 de este mes al uno de marzo próximo por varias provincias del país y el Distrito Nacional.

El organismo, presidido por el ingeniero Jorge Blas Díaz García, informó que las 15 delegaciones extranjeras comenzarán a llegar desde el 20 del mes en curso y el congresillo técnico se efectuará en la víspera (lunes 23) en el Albergue Olímpico en esta Capital.

La ronda patriótica, que será clasificada por la Unión Ciclista Internacional (UCI), iniciará el martes 24 con la prueba en línea Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana, con una distancia aproximada a los 117 kilómetros.

El miércoles 25 el pelotón disputará un ida y vuelta Santo Domingo-San Cristóbal-Baní-Circunvalación-Santo Domingo con una distancia de 153,3 kilómetros.

La tercera etapa será el jueves 26 con la "prueba reina" Santo Domingo-Circunvalación-Autopista Duarte y concluirá en Rancho Arriba, tras recorrer 158 kilómetros.

El día de la Independencia Nacional, viernes 27, el lote policromado se quedará en el Parque Mirador Sur donde se sorteará un circuito cerrado en la Avenida de la Salud con 14 vueltas a esa emblemática avenida que suman 140 kilómetros.

El sábado 28, el lote tendrá como jornada la ruta Santo Domingo-Circunvalación El Higüero-Mal Nombre con un recorrido de 138,4 kilómetros.

Al día siguiente, domingo, el lote policromado se trasladará a Santiago de los Caballeros donde se disputará el mítico "Circuito Monumental", en la entrada a la Ciudad Corazón y los predios del Monumento a los Héroes de la Restauración, sorteando 130 kilómetros.

En esta edición 47 de la Vuelta Independencia se espera la participación de sextetos de Colombia, México, Estados Unidos, Venezuela, Guadalupe, Puerto Rico, entre otros países del área.

Luego de concluido el criterium se llevará a cabo la premiación de los líderes de las clasificaciones general individual, regularidad, metas volantes y montaña.