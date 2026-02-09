Bornan Sports Technology dará servicios de tecnología deportiva a Santo Domingo 2026

La empresa Bornan Sports Technology proveerá los servicios tecnológicos a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El anuncio fue hecho por José P. Monegro, presidente del Comité Organizador Santo Domingo 2026, quien informó que será responsable de la infraestructura tecnológica que suministrará una amplia gama de servicios del evento.

El acuerdo, que fue firmado aquí Bornan Sports Technology, estipula que la empresa se encargará de toda la tecnología del cronometraje, puntuación y resultados, también sistema de datos en tiempo real, resultados en el lugar, comentarista de información del sistema, servicio de valor agregado y la APP de los juegos.

La firma fue suscrita por Monegro y el señor Roberto García, principal ejecutivo de Bornan Sports Technology. Estuvieron presentes, Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports; Carlos Iglesia y Mercedes Canalda, del Comité Organizador.

Bornan también manejará el registro y acreditación, entradas y calificaciones deportivas, control de accesos, gestión de voluntariado y workforce, llegadas y salidas, servicios médicos, gestión de uniformes, acomodaciones y protocolo.

Bornan Sports Technology es una plataforma completa que conectará atletas, delegaciones, sedes deportivas, prensa y espectadores.

Monegro ponderó el alcance de los servicios, señalando que República Dominicana y el mundo serán testigos de lo que harán los atletas que estarán compitiendo en atletismo, natación, fútbol, béisbol, boxeo, baloncesto,

gimnasia, tenis, tenis de mesa, ciclismo, surf, triatlón, rugby, esgrima, judo, Karate, taekwondo, golf, remo, vela, deportes electrónicos, entre muchas otras. Serán 40 deportes y 56 disciplinas que darán vida al evento.

“Les tengo mucha admiración por su filosofía de trabajo”, dijo, señalando que Bornan que ha logrado generar un nivel de empoderamiento que merece ser felicitado”.

“Se nota el cuidado y la excelencia en la que gestionan cada detalle, y eso es una alianza muy importante, porque significa que también cuidarán de nuestro evento con el mismo nivel de dedicación”, siguió diciendo.

En tanto que Roberto García, Managing Director de Bornan Sports Technology señaló que cuando la empresa se involucra en un proyecto de la envergadura de unos juegos como son los Centroamericanos y del Caribe “nos implicamos, lo hacemos de verdad, y para nosotros el evento debe salir perfecto, tanto para la familia Bornan como para Santo Domingo”.

“Queremos que este aniversario sea verdaderamente memorable para ustedes”, sostuvo García al referirse al Centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.