Jefatura de misión Santo Domingo 2026 inicia los trabajos de delegación

La Jefatura de Misión y la dirección técnica del Comité Olímpico Dominicano (COD) celebró su primera reunión de trabajo para la conformación de la delegación quisqueyana que tomará parte en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El encuentro, celebrado el jueves, marcó el inicio formal del proceso de coordinación y planificación rumbo a la participación de la representación dominicana en el evento multideportivo más importante de la región.

El jefe de misión, José Mera, y Juan Febles, director técnico, encabezaron la reunión, en la que también estuvieron Marcel Vidal, encargado de inscripciones deportivas; Adrienne Portes, Julio Florentino, José Clase y Radhamés Kalaf, de la dirección técnica, al igual que Emilio Valdez, entre otros.

José Mera manifestó que en lo adelante se llevará a cabo un encuentro similar más ampliado con las Federaciones Deportivas Nacionales.

“El país tiene un gran compromiso y resulta importante comenzar desde temprano los trabajos que nos permitan organizar la delegación que nos representará en estos juegos”, señaló Mera.

Durante el encuentro se abordaron temas fundamentales relacionados con la organización general de los Juegos, los roles y responsabilidades de la Jefatura de Misión, así como los mecanismos de comunicación y coordinación entre las distintas áreas involucradas en el montaje del evento.

También se presentó una visión general del cronograma de trabajo y de los principales ejes estratégicos que guiarán los preparativos, con énfasis en la eficiencia operativa, y la proyección de Santo Domingo 2026.

Entre los aspectos destacados estuvieron dar inicio a la entrega de los formularios de recolección de datos a las federaciones deportivas, así como el calendario de competencia, los deportes que darán la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, y el programa de deportes, disciplinas y modalidades.

La Jefatura de Misión y la dirección técnica coincidieron en la importancia de mantener una agenda de trabajo permanente que permita dar seguimiento a los avances para garantizar el buen desenvolvimiento durante la cita multideportiva.