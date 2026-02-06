La Corte del Distrito confirma fallo que anula las suspensiones del COD a cinco federaciones

“Estamos de fiesta. Recibimos este fallo con humildad, pero con beneplácito porque se ha hecho justicia”.

Así reaccionó este viernes el doctor Ronald Santana luego que la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmara la sentencia que anuló las suspensiones impuestas por el Comité Olímpico Dominicano (COD) a las federaciones de Esgrima, Pentatlón Moderno, Surfing, Tiro y Bádminton.

De paso, rechazó el recurso de apelación incoado por el COD ante el fallo emitido en abril del pasado año por la magistrada Raquel Astacio Mercedes, de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

“Y el aspecto que la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial no tomó en cuenta lo acaba de tomar la Corte de Apelación del Distrito Nacional al condenar a una indemnización al Comité Olímpico Dominicano. Es un logro”, afirmó el doctor Santana, representante legal .

Ronald Santana, representante legal de las federaciones suspensidas.

La sentencia condena al organismo rector del deporte olímpico en el país al pago de una reparación por daños y perjuicios en favor de las federaciones suspendidas, por las consecuencias derivadas de la decisión adoptada de manera irregular.

“Si hacemos un ejercicio matemático, a simple vista, calculando las subvenciones que han dejado de recibir desde el día que fueron suspendidas (julio de 2023), ronda los 200 millones de pesos”, adelantó.

Indicó que al congelamiento de esos fondos hay que sumarles los recursos que esas federaciones deben recibir para la preparación de sus atletas con miras a XXV los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, que tendrán lugar aquí desde el 23 de julio hasta el ocho de agosto.

De igual forma, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial condenó al COD al pago de las costas procesales, las cuales fueron fijadas a favor del doctor Ronald Santana, en su condición de abogado de las federaciones demandantes.

Con esta decisión, entiende el profesional del Derecho, la Corte de Apelación sienta un precedente importante en materia de gobernanza deportiva, reafirmando la necesidad de que los organismos rectores actúen conforme a la ley y al debido proceso en la adopción de sanciones disciplinaria.

“Esto es solamente la reiteración de lo que debe ser el cumplimiento de la justicia”, consideró, por su lado, Luis Ciprián, presidente de la Federación Dominicana de Esgrima.

“Nosotros no esperábamos menos porque resulta un absurdo, resulta aberrante pensar nada más de la forma, sin ningún tipo de criterio, de sobrevivir a cualquier concepto moral”, apuntó.