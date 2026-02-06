Cavallo, Guerra y Jaime se coronan campeones nacionales en boliche

Wascar Cavallo, Aumi Guerra y Alfredo Jaime se coronaron campeones nacionales de sus respectivas categorías en el Torneo Nacional de Boliche que se celebró en las instalaciones del Sebelén Bowling Center.

Cavallo fue el mejor en la categoría Elite, al derribar 3,919 pines en sus 18 juegos para una media de 218 pines por juego, la plata correspondió a Manuel Fernández que terminó con 3,861 pines tumbados y el bronce se lo llevó Leonardo Ardente, que terminó con 3,752 con un promedio de 208.44.

Aumí Guerra se coronó campeona en la categoría máxima femenina, con un total de 3,644 pines, para un promedio de 202 pines por juego, las preseas de plata y bronce fueron conquistadas por las atletas Rosalía Guzmán y Shantalle Hungría con un total de 3,413 y 3,391 pines derribados respectivamente

Nuevo monarca

En la categoría A masculina, el ganador del oro fue Alfredo Jaime con un promedio de 190 pines por juego al sumar 3,414 pines en sus 18 juegos, la plata se la llevó Raúl Morales con un total de 3,343 pines y el bronce lo ganó el juvenil Jean Aquino con 3,293 pines en sus 18 juegos.

En el Torneo Nacional participan más de 100 bolicheros en las categorías adultos Elite, A, B y C, sénior, súper sénior, juvenil en ambas ramas.