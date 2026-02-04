Shows del medio tiempo del Super Bowl se han convertido en polémicas

A pesar de ser un espectáculo que dura aproximadamente 13 minutos, la actuación del medio tiempo del Super Bowl ha alimentado décadas de conversación.

A veces, la chispa proviene de un solo momento, como ocurrió cuando el infame “desperfecto de vestuario” de Janet Jackson y Justin Timberlake desencadenó un ajuste de cuentas sobre el espectáculo. Otras veces, llega a través de imágenes e intenciones, desde la puesta en escena de niños en jaulas de Jennifer Lopez en 2020 que criticó las políticas de inmigración de Estados Unidos, hasta los niños en la frontera entre Estados Unidos y México, pasando por la narrativa cuidadosamente elaborada de Kendrick Lamar sobre la negritud, presentada mientras Donald Trump observaba desde su asiento dentro del Caesars Superdome en Nueva Orleans.

El espectáculo de medio tiempo magnifica todo: elecciones de moda, coreografía, simbolismo, e invita a la interpretación a una escala que pocos artistas experimentan.

Esa historia forma el telón de fondo mientras Bad Bunny se prepara para tomar el escenario del medio tiempo, un momento que coloca la identidad latina en el centro del evento televisivo más visto de Estados Unidos. La conversación que se está construyendo en torno a su actuación va más allá de la música, tocando temas de idioma, cultura y cuánto espacio tendrá una de las estrellas más grandes del mundo para el simbolismo y el comentario social, incluidas críticas pasadas a Trump, dentro de un espectáculo que durante mucho tiempo ha estado moldeado por la estricta supervisión de la NFL.

En medio de ese contexto, aquí hay un vistazo a algunos de los momentos de medio tiempo más comentados:

El “desperfecto de vestuario” de Timberlake y Jackson

La controversia de medio tiempo más perdurable se desarrolló durante el Super Bowl de 2004 en Houston, cuando Jackson actuó junto a Timberlake.

En los segundos finales de “Rock Your Body”, Timberlake tiró del vestuario de Jackson, revelando brevemente su seno derecho, el cual estaba adornado con un parche decorativo. Timberlake describió más tarde el momento como un “desperfecto de vestuario” no intencionado, una frase que rápidamente se grabó en la cultura pop.

La reacción fue inmediata y de gran alcance. El incidente provocó el escrutinio de la FCC, la atención del Congreso y una reevaluación de los estándares de la televisión en vivo. CBS, que transmitió el juego, fue multada por 550.000 dólares por la Comisión Federal de Comunicaciones, una sanción que luego fue revocada, y las emisoras ampliaron el uso de retrasos para eventos en vivo.

Sin embargo, las consecuencias profesionales fueron desiguales. A Jackson le retiraron la invitación a los Premios Grammy la semana siguiente y en gran medida se retiró del ojo público, mientras que la carrera de Timberlake continuó sin interrupciones. Años después, Timberlake dijo que los dos se habían reconciliado, pero la disparidad en su tratamiento no fue olvidada.

Cuando la NFL anunció el regreso de Timberlake al escenario del medio tiempo en 2018, la decisión reavivó el debate. Los críticos señalaron lo que consideraban un doble estándar racial y de género, argumentando que Jackson, una mujer negra, soportó la mayor parte de las consecuencias, mientras que Timberlake, un hombre blanco, salió en gran medida ileso.

En línea, hashtags como #JusticeForJanet resurgieron, replanteando el momento a través de una lente cultural más amplia.

“Formation": Beyoncé y el simbolismo político

Cuando Beyoncé interpretó “Formation” en 2016, el espectáculo de medio tiempo se convirtió en un momento de declaración cultural.

Ambientado en el Área de la Bahía, la actuación se inclinó fuertemente hacia la historia e identidad negra. Sus bailarinas aparecieron con atuendos inspirados en los Panteras Negras, levantaron puños cerrados y crearon formas simbólicas en el campo mientras Beyoncé interpretaba letras que celebraban las características y el orgullo negro. Las imágenes resonaban con décadas de activismo negro, desde las protestas de la era de los derechos civiles hasta los llamados modernos por la justicia social.

La actuación recibió elogios generalizados por su claridad y arte, al tiempo que también provocó críticas de comentaristas conservadores y algunos grupos encargados de vigilar la aplicación de la ley que la acusaron de promover un sentimiento contra la policía. Con una audiencia de más de 110 millones de espectadores, el debate rápidamente se trasladó más allá del estadio.

Varios momentos se destacaron. Las bailarinas formaron brevemente una “X”, interpretada por algunos como una referencia a Malcolm X, mientras que los puños levantados recordaban la protesta olímpica de 1968 de Tommie Smith y John Carlos. Las imágenes se alinearon directamente con el mensaje de “Formation”, que centra la identidad negra y la autodefinición.

“Believe in Love": Coldplay y la visibilidad en evolución

Coldplay era la banda elegida para encabezar el espectáculo de medio tiempo en 2016, invitaron a Beyoncé y Bruno Mars para una actuación construida en torno a temas de unidad, inclusión y alegría.

El set presentó un escenario de colores del arco iris, bailarines vibrantes y un mosaico de la multitud que deletreaba “Believe in Love”. Una bandera del orgullo era visible cerca del líder Chris Martin, y las imágenes de cierre del espectáculo enfatizaban la unión.

Muchos espectadores elogiaron el mensaje como afirmativo y oportuno, pero algunos grupos conservadores criticaron la presentación por abrazar el simbolismo LGBTQ+. La reacción reflejó conversaciones culturales más amplias sobre representación y visibilidad en el entretenimiento convencional.

El simbolismo de Kendrick Lamar se convierte en la historia

El año pasado, Kendrick Lamar trató el escenario del medio tiempo como un espacio narrativo controlado, utilizando coreografía, vestuario y puesta en escena para explorar temas de identidad, poder y percepción. Su actuación se desarrolló con precisión cinematográfica, comenzando cuando los bailarines salieron de un Buick GNX de manera coreografiada antes de que Lamar tomara el control del campo.

Bailarines vestidos de rojo, blanco y azul enmarcaron la actuación, mientras que Samuel L. Jackson vestido como el “Tío Sam” e interrumpió la acción con comentarios incisivos, calificando el espectáculo de “demasiado ruidoso” y exhortando a Lamar a “jugar el juego”. El intercambio subrayó la tensión entre la expresión y la expectativa que ha llegado a definir los espectáculos de medio tiempo modernos.

Aunque la actuación se mantuvo dentro de los parámetros de la liga, provocó debate entre los comentaristas que analizaron las imágenes y el tono. La respuesta reforzó cómo el espectáculo de medio tiempo, incluso sin romper reglas de manera abierta, puede funcionar como una narrativa visual que invita a la interpretación a una escala inigualable en otros eventos en vivo.

Otros momentos controversiales en el escenario global del Super Bowl

La NFL ha mantenido durante mucho tiempo límites alrededor del espectáculo de medio tiempo, particularmente cuando las actuaciones se acercan al comentario político.

Aun así, algunos artistas han optado por probar, y a veces ignorar, esos límites.

Antes de la actuación de Jennifer Lopez con Shakira en 2020, la NFL expresó preocupaciones sobre un segmento ampliamente interpretado como una referencia a los niños detenidos en instalaciones de inmigración. La liga pidió a Lopez que cortara un segmento que presentaba a niños en jaulas, una crítica a las políticas de inmigración de Estados Unidos. Pero ella se negó y avanzó con las imágenes, utilizando simbolismo visual en lugar de mensajes explícitos.

El espectáculo de 2022 presentó una celebración del hip hop con astros del género como Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent, Eminem y Kendrick Lamar. Pero al concluir la actuación de Eminem de “Lose Yourself”, el rapero se arrodilló dramáticamente, bajando la cabeza en un gesto ampliamente interpretado como un tributo a Colin Kaepernick, cuya decisión de arrodillarse durante el himno nacional en 2016 para protestar contra la brutalidad policial provocó un ajuste de cuentas cultural a nivel nacional. La protesta de Kaepernick fue luego eco de otros jugadores, y pronto se encontraría fuera de la liga.

Informes previos al juego sugirieron que la NFL había desalentado el gesto, aunque la liga disputó esa versión. “Vimos todos los elementos del espectáculo durante múltiples ensayos esta semana y éramos conscientes de que Eminem iba a hacer eso”, dijo en ese momento el portavoz de la NFL, Brian McCarthy.

Durante el set de medio tiempo de Madonna en 2012, M.I.A. mostró un dedo medio hacia la cámara, un gesto de fracción de segundo que inmediatamente atrajo la atención regulatoria y una cobertura repetida. La acción provocó una multa inmediata y una disputa legal con la NFL. Las partes luego llegaron a un acuerdo, poniendo fin a un caso multimillonario sobre el incidente.