Entrenador de Lindsey Vonn dice "no hay duda" que la esquiadora competirá en los Juegos Olímpicos

Lindsey Vonn necesitó usar una muleta para moverse durante el fin de semana.

Ahora está realizando saltos sobre un cajón, entrenándose en una piscina llevando chaleco con peso y esquiando a alta velocidad.

No es de extrañar que la estadounidense de 41 años sea tan optimista sobre su capacidad para competir en el descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina el domingo, a pesar de tener un ligamento cruzado anterior roto en su rodilla izquierda.

"Estoy bastante seguro de que todavía puede lograr este sueño. No tengo dudas en mi mente de que esto va a estar bien", señaló Chris Knight, el entrenador principal de Vonn, en una entrevista el miércoles con The Associated Press.

El equipo de Vonn, compuesto por dos fisioterapeutas —Lindsay Winninger y Andi Mitterfellner— y el preparador físico Peter Meliessnig, ha estado trabajando horas extras con ella.

"Ha estado haciendo saltos sobre un cajón, está probando todo, cargas y tensiones y cosas así para ver dónde está y cómo se siente, y ha respondido muy bien a todo. Sin hinchazón, sin dolor", dijo Knight.

Vonn declaró el martes que "no se ha hablado" de someterse a una cirugía.

"No está realmente en mi radar en este momento. Los Juegos Olímpicos son lo único en lo que estoy pensando", expresó. "Cada día mi rodilla ha mejorado. Y cada día estamos discutiendo con un equipo médico completo, doctores, fisioterapeutas, todos, para asegurarnos de que estamos haciendo todo para tomar decisiones inteligentes y seguras".

'Decisión fácil de seguir adelante'

A Vonn se le insertó un reemplazo parcial de titanio en su rodilla derecha en 2024 y regresó a las competencias de esquí la temporada pasada después de casi seis años de retiro.

Ahora también tiene contusiones óseas y daño meniscal en su rodilla izquierda, aunque sus médicos no están seguros si el problema meniscal es resultado de su última lesión o de su larga serie de percances anteriores en su carrera.

"No tiene 20 años, tiene 40 años. Y de todos modos no estamos mirando más allá de este año", declaró Knight. "Obviamente hay algunos riesgos solo para poder esquiar al nivel que ella quiere.

Y nadie sabe al 100% qué va a pasar. Pero todos los indicadores y factores correctos están ahí para nosotros. ... Es una decisión bastante fácil seguir adelante".

Vonn se lesionó cuando perdió el control al aterrizar un salto en Crans-Montana, Suiza, el viernes, y terminó chocando contra las redes de seguridad.

"Tuvo una muleta hasta ayer. Solo para ayudar con un poco de la carga, pero ahora eso también ha desaparecido", indicó.

Después de usar una muleta el lunes, Vonn intentó esquiar libremente el martes.

"Hizo esquí a alta velocidad y no tuvo problemas", señaló Knight.

Aún así, Vonn y su equipo podrían necesitar más tiempo para recuperarse.

Knight dijo que no le importaría si hay una cancelación relacionada con el clima, y obtuvieron su deseo el miércoles cuando los organizadores anunciaron que la sesión de entrenamiento de descenso del jueves no se llevaría a cabo debido a la intensa nevada en el recorrido.

"Pero también necesitamos salir de la puerta de salida en una carrera de entrenamiento en caso de que algo suceda más adelante y tengan que cancelar otra cosa", dijo Knight.

Hay dos sesiones de entrenamiento más programadas para el viernes y el sábado, y Vonn necesita comenzar al menos una sesión para participar en la carrera del domingo. Podría hacer solo una.

"Tenemos que ver cómo están las condiciones. Hay muchas opciones", dijo Knight.

Vonn tiene el récord de 12 victorias en la Copa del Mundo en Cortina y ha estado compitiendo aquí durante casi un cuarto de siglo, desde antes de que algunos de sus competidores actuales nacieran. También ha regresado con éxito de lesiones de esta magnitud antes.

También quiere competir en honor a su difunta madre, Lindy, quien murió en 2022 de ELA, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, y su entrenador de infancia, Erich Sailer, quien murió en agosto a los 99 años.

Se detuvo para visitar la tumba de Sailer en Austria en su camino a Cortina.

"Hay tantas razones para que ella no se rinda, que la están impulsando y manteniendo la adrenalina alta. No quieres desacelerar en estas situaciones", afirmó Knight.