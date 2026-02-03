El Super Bowl, con política y protestas, llega en un momento crítico en EE.UU.

No sintonices el Super Bowl esperando un descanso de la tumultuosa política que envuelve a Estados Unidos.

La NFL enfrenta presión antes del partido del domingo entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra para tomar una postura más explícita contra la agresiva aplicación de la ley de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump. Más de 184.000 personas han firmado una petición pidiendo a la liga que denuncie la posible presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Super Bowl, que se disputará en el Levi’s Stadium en la zona de la Bahía de San Francisco. El grupo liberal MoveOn planea entregar la petición a la sede de la NFL en la ciudad de Nueva York el martes.

Mientras tanto, crece la anticipación sobre cómo Bad Bunny, el artista principal de habla hispana del espectáculo de medio tiempo, abordará el momento. Ha criticado al presidente Donald Trump por todo, desde su respuesta al huracán en su natal Puerto Rico hasta su trato a los inmigrantes. El domingo por la noche, criticó a ICE mientras aceptaba un premio en los Grammys. Su última gira evitó el territorio continental de Estados Unidos por temor a que sus fanáticos pudieran ser blanco de agentes de inmigración.

Trump ha dicho que no contempla asistir al juego de este año, a diferencia del año pasado, y ha calificado a Bad Bunny como una “terrible elección”. Un senador republicano lo llama el “Tazón Woke”. Y un grupo conservador prominente planrea realizar un espectáculo alternativo que espera desviar la atención del evento principal.

El Super Bowl es uno de los pocos referentes culturales restantes vistos por millones de personas en tiempo real y el espectáculo de medio tiempo no es ajeno a la controversia, quizás más notablemente la actuación de Janet Jackson en 2004 en la que su pecho fue brevemente expuesto. Pero hay pocos paralelismos con el juego de este año, que tiene el potencial de convertirse en una mezcla inusual de deportes, entretenimiento, política y protesta. Y se desarrollará en un momento crítico para Estados Unidos, apenas dos semanas después del asesinato de Alex Pretti por agentes federales en Minneapolis, que reavivó un debate nacional sobre las tácticas de aplicación de la ley de línea dura de la administración Trump.

“Se supone que el Super Bowl es un escape, ¿verdad? Se supone que vamos allí para no tener que hablar de las cosas serias de este país”, dijo Tiki Barber, un exjugador de los Giants de Nueva York Giants que jugó en el Super Bowl en 2001 y desde entonces ha asistido a varios como comentarista. “Espero que no se deteriore, porque si lo hace, entonces creo que realmente estamos perdiendo el contacto con lo que es importante en nuestra sociedad.”

bad bunny acepta la controversia

Bad Bunny, de 31 años, nacido en Puerto Rico como Benito Antonio Martínez Ocasio, ha elevado la música latina a un nivel de popularidad a gran escala y ha ganado fama mundial con canciones casi enteramente en español, algo que irrita a muchos de sus detractores conservadores. No se ha escondido a la controversia, refiriéndose al espectáculo de medio tiempo cuando fue anfitrión de “Saturday Night Live” en octubre, bromeando “todos están felices por ello, incluso Fox News”.

Continuó con algunas frases en español, expresando orgullo latino por el logro, y terminó diciendo en inglés: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.

Aquellos que lo siguen de cerca dudan que retroceda ahora.

“Ha dejado muy claro lo que defiende”, dijo Vanessa Díaz, profesora en la Universidad Loyola Marymount y coautora de “P FKN R: How Bad Bunny Became the Global Voice of Puerto Rican Resistance”.

“Así que no puedo imaginar que todo esto desaparezca con el Super Bowl”, añadió.

El espectáculo de medio tiempo es una colaboración entre la NFL, Roc Nation y Apple Music. Roc Nation selecciona a los artistas y Apple Music distribuye la actuación mientras que la NFL controla en última instancia el escenario, la transmisión y la marca.

La NFL, que está trabajando para expandir su atractivo en todo el mundo, incluyendo América Latina, dijo que nunca consideró retirar a Bad Bunny del espectáculo de medio tiempo incluso después de las críticas de Trump y algunos de sus seguidores.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, describió el lunes al cantante como “uno de los grandes artistas del mundo”, así como alguien que entiende el poder de la actuación del Super Bowl “para unir a las personas y poder reunir a la gente.”

“Creo que los artistas en el pasado han hecho eso. Creo que Bad Bunny lo entiende. Y creo que tendrás una gran actuación”, dijo Goodell a los periodistas durante su conferencia de prensa anual del Super Bowl.

Aproximadamente la mitad de los estadounidenses aprobaron a Bad Bunny como el artista del medio tiempo, según una encuesta de octubre de la Universidad de Quinnipiac. Pero hay brechas sustanciales con aproximadamente tres cuartas partes de los demócratas apoyando la elección en comparación con solo el 16% de los republicanos. Aproximadamente el 60% de los adultos negros e hispanos aprobaron la selección en comparación con el 41% de los blancos.

Los republicanos están ansiosos por mantener el apoyo latino en su intento de mantener el control del Congreso. Pero a medida que se acerca el Super Bowl, muchos en el Partido Republicano han mantenido sus críticas a Bad Bunny.

El senador Tommy Tuberville de Alabama, el exentrenador de fútbol americano en la Universidad de Auburn que ahora se postula para gobernador, ridiculizó el “Tazón Woke” en Newsmax la semana pasada y dijo que verá un evento alternativo organizado por Turning Point USA.

El grupo fundado por el difunto activista conservador Charlie Kirk dijo el lunes que Kid Rock, un vocal partidario de Trump, estaría entre los artistas en su evento.

Las autoridades federales no han dicho si habrá agentes de inmigración en el Super Bowl

En los últimos días, el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, Jeff Brannigan, organizó una serie de llamadas privadas con funcionarios locales y la NFL en las que indicó que ICE no planea realizar acciones durante la semana del Super Bowl o en el juego, según dos funcionarios de la NFL con conocimiento directo de las conversaciones.

No se espera que ICE esté entre más de una docena de agencias relacionadas con el Departamento de Seguridad Nacional que proporcionarán seguridad en el juego, dijeron los funcionarios, hablando bajo condición de anonimato para discutir conversaciones privadas.

Aunque ese es el plan, algunos temen que Trump y sus aliados MAGA que lideran el Departamento de Seguridad Nacional puedan cambiar de opinión antes del juego del domingo, dadas sus declaraciones recientes.

Corey Lewandowski, asesor clave de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en octubre que los agentes de ICE estarían realizando acciones de aplicación de la ley de inmigración en el juego.

“No hay ningún lugar donde puedas proporcionar refugio seguro a personas que están en el país ilegalmente, ni el Super Bowl, ni en ningún otro lugar”, dijo en ese momento.

Al ser preguntada para aclarar el papel de ICE esta semana, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, se negó a decir si los agentes federales de inmigración estarán presentes en el Super Bowl.

“Aquellos que están aquí legalmente y no están violando otras leyes no tienen nada que temer”, dijo. “No divulgaremos operaciones futuras ni discutiremos personal. La seguridad del Super Bowl implicará una respuesta de todo el gobierno realizada en línea con la Constitución de Estados Unidos.”

El grupo progresista MoveOn organizará una manifestación el martes frente a la sede de la NFL en Nueva York para presentar una petición diciendo a la liga: “No ICE en el Super Bowl.”

“El Super Bowl de este año debería ser recordado por grandes jugadas y Bad Bunny, no por agentes de ICE enmascarados y armados corriendo por el estadio causando caos, violencia y trauma a los fanáticos y trabajadores del estadio”, dijo la portavoz de MoveOn, Britt Jacovich. “La NFL no puede quedarse al margen, la liga tiene la responsabilidad de actuar como adultos, proteger a los fanáticos del Super Bowl y a los trabajadores del estadio, y mantener a ICE fuera”.

En una entrevista, el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, se mostró optimista de que el evento sería un éxito incluso en un clima políticamente tenso.

“Vamos a mantener a todos seguros: nuestros residentes, nuestros visitantes”, dijo. “Obviamente, con todo lo que está pasando, estamos al tanto, monitoreando todo. Pero espero que todo sea seguro y divertido.”