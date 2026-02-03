Ministro Kelvin Cruz entrega 250 millones más para la preparación atletas con miras a los JCC

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, entregó este martes una tercera partida, esta vez de 250 millones de pesos, a las federaciones deportivas nacionales para la preparación de los atletas que representarán al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con esta suma, entregada a través del Comité Olímpico Dominicano (COD), Kelvin Cruz ha entregado un total de 565 millones para los atletas dominicanos que participarán en los juegos, ya que había otorgado 315 millones durante el año 2025.

Estos recursos están destinados a los programas de preparación, bases de entrenamiento y contratación de entrenadores, con el objetivo de asegurar una exitosa actuación del país en la cita multideportiva.

“Para el Minsterio de Deportes es de gran alegría estar en el Comité Olímpico por tercera ocasión en la entrega de los recursos, cumpliendo un mandato del presidente de la República Luis Abinader, para que sean entregados a las federaciones”, señaló el ministro Cruz.

El funcionario destacó que hasta la fecha se han entregado un total de 535 millones de pesos para la preparación de la delegación que representará al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en el país entre el 24 de julio y el 8 de agosto.

"Esto no es un gasto. Esto es una inversión que apuesta al crecimiento y desarrollo para que el talento de los atletas dominicanos brille por todo lo alto en los Juegos Centroamericanos y de Caribe Santo Domingo 2026", agregó Cruz.

Los recursos forman parte del compromiso institucional de fortalecer la preparación técnica y competitiva de las federaciones para la cita multideportiva regional, así como los compromisos del ciclo olímpico vigente.

Mientras, el presidente del COD, ingeniero Garibaldy Bautista, exhortó a las federaciones deportivas a cumplir a la mayor brevedad posible con la liquidación de los fondos que se han entregado.

El pasado 24 de julio, el ministro de Deportes hizo entrega de 220 millones de pesos, mientras que el 9 de octubre otorgó otros RD$ 95,650,000 para completar el aporte de RD$315 millones durante el año 2025 para la delegación dominicana.

El acto de este martes se llevó a cabo en el Salón Juan Ulises García Saleta del COD, con la presencia de los miembros del comité ejecutivo del organismo olímpico y los presidentes de las federaciones.