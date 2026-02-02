UDESA presentará conferencia “importancia de las redes sociales en el deporte”

La Unión Deportiva de Santiago, Inc. (UDESA), presentará el próximo miércoles la conferencia, “Importancia de las Redes Sociales en el Deporte”, dirigida a las entidades afiliada a esa institución.

La información fue ofrecida por la presidenta de UDESA, Margarita Jáquez, quien indicó que la conferencia será ese día a partir de las 6:45 p.m., en el salón Hanns Hieronimus, de sus oficinas en esta ciudad.

“La conferencia será dictada por el profesional en la materia, arquitecto José Ramón González, Digital Marketing Partner, con experiencia en ese tipo de actividad, nacional e internacional”, anunció la dirigente Margarita Jáquez.

En la actividad, para captar experiencia y la transmitan en sus entidades, las organizaciones miembros de UDESA, enviarán a dos representantes de sus respectivos comités ejecutivos.

En otro orden, la directiva de UDESA, anuncia que tiene un calendario de trabajos especiales para este año 2026 muy amplio, que incluyen conferencias y talleres especiales de varios días, augurando que tendrán un ciclo de capacitación dirigencial muy interesante.