República Dominicana será la sede de la Final Mundial de Oceanman 2026

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), el Ministerio de Turismo de la República Dominicana (MITUR) anunció oficialmente que el país será la sede de la Final Mundial de Oceanman, la cual se celebrará en las playas de Miches en el mes de noviembre de 2026.

Este evento deportivo de clase mundial reunirá a más de 4,000 nadadores, junto a sus acompañantes, en lo que se proyecta como un acontecimiento sin precedentes para el turismo deportivo en la República Dominicana.

La competencia generará un impacto significativo en la llegada de visitantes, la ocupación hotelera y la proyección internacional del destino.

Durante los últimos tres años, la Final Mundial de Oceanman se había realizado en los Emiratos Árabes Unidos. Gracias a las gestiones estratégicas del Ministerio de Turismo, el evento se traslada ahora al Caribe, permitiendo que más de 45 nacionalidades lleguen al país para participar y disfrutar de sus atractivos naturales, culturales y gastronómicos.

La designación de Miches como sede reafirma el compromiso del MITUR con la diversificación de la oferta turística y el impulso del turismo deportivo como eje clave dentro de la estrategia de desarrollo turístico para el año 2026, posicionando a la República Dominicana como un destino competitivo para eventos internacionales de alto nivel.

Con esta importante conquista, el país continúa consolidándose como un escenario ideal para grandes competencias deportivas, que añaden experiencias inolvidables por todo lo que presenta nuestro país.