Certifican la Federación Dominicana de Artes Marciales Mixtas

La Federación Dominicana de Artes Marciales Mixtas (FEDOARMIX), fundada enero de 2018, acaba de ser certificada y reconocida por el Ministerio de Deportes y Recreación.

El inmortal Evaristo Pérez, director del Departamento Deportes Para Todos de Miderec, hizo entrega del Certificado de Reconocimiento y Habilitación Definitiva a una comisión de FEDOARMIX), encabezada por su presidente Manuel Pagán, Juan Jansen (secretario general) y Leonardo Duval (tesorero).

Pagán, en visita realizada a LISTIN DIARIO en compañía de Jansen, quien es, además, el único árbitro dominicano con certificación panamericana y mundial, resaltó la importancia que para el fomento de esa disciplina en el país tiene este gran paso que han dado.

Manifestó que con la incorporación dispondrán de unos fondos estatales que le permitirán participar en los compromisos internacionales que tienen en agenda este año, así como desarrollar uno de sus más ambiciosos programas, denominado MMA Plus, que tiene como objetivo preparar instructores, quienes tendrán un efecto multiplicador con niños, jóvenes y adultos que deseen abrazar esta apasionante deporte.

“Todo esto nos obliga a nosotros tener un presupuesto”, declaró Pagán para luego aclarar que la FEDOARMIX es la única federación reconocida de la disciplina de Artes Marciales Mixtas en el país y está afiliada a la International Mixed Martial Arts Federation (IMMAF), con sede en Suiza.

Apuntó que tienen más de 15 escuelas afiliadas en todo el país y ha participado en varios eventos organizados por la IMMAF, obteniendo destacados resultados, entre ellos cinco medallas en Campeonatos Panamericanos: dos de bronce, una de plata y una de oro, así como una medalla de bronce (tercer lugar) en el Campeonato Mundial celebrado en fecha 26 de septiembre del 2025.