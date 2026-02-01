Punta Cana celebra con éxito su tercera edición del campeonato de polo femenino

Puntacana Resort celebró con éxito la 3.ª Copa Internacional de Polo Femenino, un evento que consolida a Punta Cana como escenario de experiencias deportivas de alto nivel en el Caribe y refuerza su posicionamiento dentro del turismo especializado.

En la actividad, Juan Tomás Díaz, presidente de Save the Children y de United Petroleum, destacó que el polo femenino se consolida como un segmento del turismo deportivo en la República Dominicana, por su capacidad de atraer atletas internacionales, visitantes especializados y generar una experiencia que trasciende lo estrictamente competitivo.

“Esto es turismo deportivo real; es un segmento que se está desarrollando. Aquí no solo se juega polo; se genera movimiento turístico, se crea comunidad y se vive una experiencia que va más allá de la competencia. Hay personas que no juegan polo, pero vienen por el ambiente y la mentalidad que compartimos, donde primero está la amistad y luego el juego”, expresó.

Díaz subrayó además el impacto directo del evento en el turismo deportivo, al señalar que en esta edición participaron 16 jugadores extranjeros y se registró una asistencia estimada de entre 600 y 700 espectadores, lo que evidencia el crecimiento y la proyección internacional del polo femenino en el destino.

Como parte del programa oficial, se realizó un acto simbólico que marcó el inicio de una nueva etapa para el Puntacana Polo Club, con la proyección de construir dos nuevas canchas de polo en un plazo de uno a dos años, como parte de un plan de expansión orientado a fortalecer la práctica del polo femenino y ampliar la infraestructura deportiva del destino.

En ese mismo marco, Juan Tomás Díaz también hizo referencia al componente social y formativo que acompaña el desarrollo de esta disciplina.

“Hoy contamos con cerca de 40 alumnas; muchas de las que hoy juegan aprendieron aquí. De eso se trata: de formar, incentivar y motivar a través del deporte”, expresó.

El torneo se llevó a cabo el sábado 31 de enero en las instalaciones del Puntacana Polo Club, reuniendo a atletas nacionales e internacionales, invitados especiales, representantes del sector turístico, medios de comunicación y miembros de la comunidad ecuestre, en un ambiente que combinó competencia, tradición y elegancia.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Puntacana Resort continúa posicionándose como referente del turismo de lujo y deportivo en la región, integrando experiencias que combinan deporte, comunidad y desarrollo sostenible.

La 3.ª Copa Internacional de Polo Femenino reafirma el crecimiento de esta disciplina en la República Dominicana y proyecta a Punta Cana como un punto estratégico para el desarrollo del turismo deportivo en el pais.