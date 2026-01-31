Arrestan a Sha'Carri Richardson en Florida por conducir a exceso de velocidad

La campeona olímpica Sha'Carri Richardson se encontró en el lado equivocado de la ley, al ser detenida por exceso de velocidad en Florida el jueves pasado, según informes policiales.

Supuestamente, la estrella del atletismo fue sorprendida conduciendo a toda velocidad por una autopista en las afueras de Orlando a una velocidad temeraria de 104 mph (167 km/h).

Un representante del departamento del sheriff del condado de Orange pintó un panorama de conducción imprudente, con Richardson "conduciendo peligrosamente muy cerca de otros vehículos y cruzando los carriles de circulación para pasar a otros automovilistas".

La velocista de 25 años, conocida por su velocidad vertiginosa, ganó una medalla de plata en los 100 metros y una de oro en el relevo 4x100 en los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024.

Sin embargo, su trayectoria olímpica no estuvo exenta de controversias, ya que fue expulsada de los Juegos Olímpicos de 2020 tras dar positivo por marihuana.

Para colmo de males legales, el año pasado Richardson pidió disculpas públicas a su novio, Christian Coleman, tras su arresto por un delito de violencia doméstica de cuarto grado, acusada de agredir a Coleman en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma en julio.

Se espera que Richardson sea una persona clave del contingente de atletismo estadounidense para los Juegos Olímpicos de 2026 en Los Ángeles.

El equipo de atletismo de Estados Unidos renovó su estrategia de relevos, que estaba en crisis, para comenzar este ciclo olímpico y ganó cuatro de las cinco medallas de oro posibles en el Campeonato Mundial de Tokio el año pasado. Richardson, Noah Lyles y Sydney McLaughlin-Levrone fueron los pilares de tres de las victorias.

Fue apenas la segunda vez en los últimos 10 años que los equipos masculino y femenino de 4x100 ganaron el oro en el mismo campeonato importante: el Mundial o los Juegos Olímpicos.

"Siempre contamos con un gran talento, pero ¿contamos con la cultura necesaria para que el talento alcance su máximo potencial?", dijo Robert Chapman, jefe de operaciones de alto rendimiento de USA Track and Field. "Creo que dimos un paso sólido y positivo para consolidar ese proceso".