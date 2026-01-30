UDEMON realizó ceremonial al Mérito Deportivo 2025

Liz Jeuri Acosta, de lucha, y Yaneirys Rodríguez, de voleibol, fueron galardonados con el premio Atleta del Año en el ceremonial que celebró la Unión Deportiva de la provincia Monseñor Nouel (UDEMON) en el auditorio de Bellas Artes de esa ciudad.

El acto de premiación al Mérito Deportivo 2025, de Monseñor Nouel, también escogió a la Asociación de Judo de esa provincia como la más destacada, así como al presidente de la Federación Dominicana de Remo y Canotaje, Víctor Tejeda como dirigente del año, en tanto que Ramón Egalite, de voleibol, como el entrenador más destacado, y el beisbolista de Grandes Ligas Teoscar Hernández recibió el reconocimiento internacional.

Además, la UDEMON entregó un reconocimiento al equipo Mineros de Bonao, campeón de la Liga de Verano de Béisbol Profesional 2025, por su destacado desempeño.

El ceremonial marcó el retorno oficial de la Gala Deportiva Provincial, luego de 13 años sin celebrarse, constituyéndose como un hito para la reactivación y fortalecimiento del movimiento deportivo en la provincia Monseñor Nouel.

Roberto Gerez, presidente de la UDEMON, junto a los demás miembros del comité ejecutivo de la entidad deportiva, destacó la importancia de rescatar esta tradición como una política permanente de reconocimiento al mérito deportivo, así como el valor del trabajo conjunto entre asociaciones, federaciones, autoridades y comunidad.

“Ha sido un esfuerzo en conjunto para resaltar el trabajo de los atletas de nuestra provincia. Un agradecimiento especial a las autoridades y empresarios que han hecho posible llevar a cabo esta premiación”, señaló Gerez.

Otros reconocimientos

Como parte del programa de la premiación, los directivos de la UDEMON entregaron pergaminos de reconocimiento a varias personalidades.

Entre los homenajeados estuvieron el periodista Jesús Leonardo Reyes, por trayectoria y difusión al deporte aficionado, así como al doctor Eberto Núñez, alcalde de Bonao; al licenciado Willy Antonio Céspedes, director del Ayuntamiento de Jayaco, y el señor Luis Castillo, presidente de la empresa Cerimas, por su apoyo constante y desinteresado al deporte.

Entre los invitados especiales estuvieron William Hernández, presidente de la Federación de Uniones Deportivas; Gilberto García, presidente de la Federación Dominicana de Judo; ⁠Alexis Peguero, presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, Santa Milagros, fiscal adjunta del Distrito Judicial de la Provincia Monseñor Nouel; Fernando Tiburcio, presidente de Unión Deportiva de la provincia Hermanas Mirabal; Francisco Peguero, presidente de la Unión Deportiva de La Vega; Enmanuel García Musa, tesorero de la Fedojudo.

El ceremonial al Mérito Deportivo 2025 de la provincia Monseñor Nouel entregó estatuillas a cada uno de los atletas que brillaron en deportes como ajedrez, fútbol, karate, rugby, lucha olímpica, boxeo, tenis de campo, dominó, atletismo, judo, béisbol, voleibol, remo, canotaje, baloncesto, golf sóftbol, taekwondo y wushu, valorando el desempeño en eventos provinciales, regionales, nacionales e internacionales.