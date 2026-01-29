Bádminton dominicano avanza tras acercamiento con la embajada de China

El presidente de la Federación Dominicana de Bádminton, Nelson Javier Ozuna, informó sobre un avance significativo en su gestión institucional tras sostener un acercamiento de colaboración con la embajada de la República Popular China en el país, encabezada por el embajador Chen Luning.

Javier Ozuna, a través de una nota de prensa, destacó que el encuentro entre la FEDOBAD y la embajada china permitió intercambiar impresiones sobre posibles áreas de cooperación orientadas al desarrollo del bádminton dominicano, incluyendo el fortalecimiento técnico, formativo y el intercambio de experiencias deportivas.

La FEDOBAD valoró positivamente la apertura y receptividad de la misión diplomática china, destacando la importancia de establecer alianzas estratégicas internacionales que contribuyan al crecimiento y proyección del bádminton en el país.

Dijo que la institución que dirige continuará dando seguimiento a este acercamiento, con miras a concretar futuras iniciativas en beneficio del deporte de la raqueta y el volante.

El embajador Chen Luning felicitó a los badmintonistas dominicanos por el significativo avance que han tenido en lo que a competitividad nacional e internacional se refiere.