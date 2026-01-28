Comité Olímpico Dominicano realiza ofrenda floral por su aniversario

El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), ingeniero Garibaldy Bautista, hizo un ferviente llamado al movimiento deportivo a mantenerse unido por el éxito de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Al conmemorarse el 80 aniversario de fundado el COD, motivo por el cual directivos del organismo depositaron una ofrenda floral en el Altar de la Patria, el ingeniero Bautista resaltó la responsabilidad que tiene el país en el presente año.

“Ante este gran reto que tiene el país, es importante que, como movimiento deportivo, estemos unidos, de la mano con las autoridades, para que el país tenga el mayor éxito en los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, destacó el titular del COD.

Con la ofrenda floral, realizada en coordinación de la Comisión de Efemérides Patrias, el COD también rindió tributo a los Padres de la Patria, y recordó que el 28 de enero de 1946 fue fundado el Comité Olímpico Dominicano, entidad que nació con el nombre de Comité Olímpico Nacional.

Bautista señaló que el organismo ha sido una institución clave en la historia deportiva nacional, trabajando de manera constante en el fortalecimiento de las federaciones deportivas, los atletas y la representación del país en eventos internacionales como los Juegos Olímpicos, Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

A la actividad asistieron además los miembros del comité ejecutivo del COD Gary Hernández, Jorge Blas y Rubén Tejeda, así como el general de Brigada Raúl Mora, presidente de la Confederación Deportiva Militar y Policial; Dionisio Guzmán y Rafael Villalona, del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano; William Hernández, presidente de la Federación de Uniones Deportivas; Kennedy Vargas y Fernando Teruel, viceministros de Deportes; Pedro Julio Quezada, director de la Academia Olímpica, entre otros.

A lo largo de las ocho décadas, el COD ha contribuido al crecimiento del movimiento olímpico en el país y la República Dominicana ha logrado importantes avances y resultados históricos en el deporte de alto rendimiento.

Dirigentes deportivos, atletas y personalidades del ámbito deportivo destacaron el papel del COD como ente rector del olimpismo nacional, así como su esfuerzo continuo por elevar el nivel competitivo de los deportistas y promover el deporte como herramienta de desarrollo social.

En este aniversario, el COD renovó su compromiso de seguir trabajando en favor del deporte nacional, y llamó a la dirigencia deportiva a la unidad para alcanzar el mayor número de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en el país del 24 de julio al 8 de agosto de este año.