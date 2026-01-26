Presidente Abinader entrega obras deportivas en Dajabón con inversión de 43.5 millones de pesos

El presidente Luis Abinader entregó este domingo dos instalaciones deportivas remozadas con una inversión total de 43.5 millones de pesos en esta provincia fronteriza, las cuales beneficiarán a cientos de niños, jóvenes y adultos en diferentes disciplinas y géneros.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, acompañó al presidente en los actos de entrega del Polideportivo de Dajabón, así como del espacio que comparten la Casa Club y la cancha de voleibol del municipio cabecera.

Estos trabajos se enmarcan dentro del programa de construcción y reconstrucción de instalaciones deportivas (multiusos techados) que realiza el Gobierno dominicano a través del Ministerio de Deportes en toda la geografía nacional.

Cruz expresó su orgullo por cumplir con este encargo del presidente: "A pocos días de que el presidente me designara como ministro de Deportes, recibí un mensaje suyo donde se evidenciaban las malas condiciones en que se encontraba este complejo, arrabalizado, abandonado y muy destruido. Pero hoy, un año después, tenemos un centro deportivo que se utilizará y beneficiará a todos, ya que servirá para actividades religiosas, reuniones de juntas de vecinos, entre otras cosas importantes."

Agregó que "hoy, con esta entrega de este polideportivo modelo, con tabloncillo, su reloj y tablero profesional certificado por la FIBA, y dos camerinos, cumplimos lo que nos propusimos hace un año."

El presidente Abinader presidió el acto de inauguración y cortó la cinta para oficializar la entrega. Estuvieron presentes el viceministro de Deportes, Kennedy Vargas; el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista; el senador de Dajabón, Manuel María Rodríguez; el alcalde Santiago Riberón Arias; la gobernadora Severina Gil; y el diputado Toni Bengoa.

El polideportivo de Dajabón recibió mejoras en oficinas, baños, vestidores de atletas, cafetería y zonas exteriores.

También se realizaron reparaciones de estructuras metálicas, colocación de aluzinc, canaletas metálicas y bajantes, construcción de un salón multiusos y pintura general.

Asimismo, se colocó un tabloncillo FIBA en el área de juego, dos soportes de tableros FIBA, una pizarra digital, relojes de 24 segundos, asientos e instalaciones eléctricas. El monto invertido fue de 32,336,238.94 pesos.

Por otro lado, la Casa Club de Dajabón y la cancha de voleibol recibieron mejoras que incluyen la construcción del área de cancha, un piso de hormigón, suministro y colocación de postes y malla de voleibol, construcción de graderías, la Casa Club, pintura general y colocación de instalaciones eléctricas. El monto invertido en esta obra fue de 11,205,197.34 pesos.