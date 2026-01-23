Inefi remoza canchas e impulsa programas en centros educativos del Sur

El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) realizó un gran operativo en Barahona, impactando a varios municipios de esta regional 01 con la entrega de canchas remozadas, utilería deportiva, una jornada del programa “Atletas con INEFI”, así como clínicas de baloncesto y charlas efectuadas en un acto formal celebrado en el Politécnico Doctor Federico Henríquez y Carvajal, de esta ciudad.

La actividad fue encabezada por el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, quien destacó durante la jornada que el objetivo de la institución con estos proyectos es “dotar a los centros educativos y a las comunidades de la zona de espacios dignos para hacer deporte y sacar a la juventud de las calles. Además, brindar a los maestros las herramientas para poder desarrollar la educación física y el deporte escolar en nuestro país”.

Como parte de la jornada realizada en la región Sur del país, el INEFI entregó utilería y nueve canchas remozadas en el municipio cabecera de Barahona, Tamayo, Independencia, Bahoruco y Neyba, instalaciones convertidas en espacios adecuados para la educación física y la práctica deportiva.

En otro orden, Rodríguez Mella aprovechó la ocasión para resaltar los logros del gimnasta local y campeón panamericano Audris Nin Reyes, integrante del programa “Atletas con INEFI”, quien recibió una gran ovación de parte de todos los presentes en el acto. Además de Nin Reyes, también colaboró con las clínicas y charlas el ex jugador de Grandes Ligas, Napoleón Calzado.

Entre los centros educativos favorecidos están el Profesora Lea Manuela Moreta y Profesor Juan Bosch, así como el Politécnico Federico Henríquez y Carvajal, Escuela Primaria Leonor Feltz, Escuela Básica Anaima Tejeda Chapman, Escuela Básica Adelcida Peña Méndez, Liceo Profesor Juan Emilio Bosch y Gaviño y la Escuela Básica Apolinar Perdomo

La clínica de baloncesto y las charlas estuvieron a cargo de varios deportistas destacados vinculados al INEFI incluido el ex integrante de la selección nacional Alberto Ozuna y el dirigente Ruddy Martínez, quienes orientaron a los alumnos en los conversatorios motivacionales que concientizan a los estudiantes sobre la importancia de la práctica deportiva y la actividad física para su desarrollo integral. También se realizó una exhibición de judo.

En el acto, Rodríguez Mella estuvo acompañado del subdirector del INEFI, Elvis Duarte; la gobernadora y el alcalde del municipio de Barahona, Oneida Feliz y Milton Fernández, respectivamente; el senador Moisés Ayala, la directora regional de Educación 01, Wanda Ferrell Pérez; el asesor regional 01, Henry Feliz y el asesor regional de Neiba, José Pérez.