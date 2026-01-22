Turismo deportivo: la gran oportunidad estratégica de la República Dominicana

La República Dominicana ha logrado posicionarse como uno de los destinos turísticos más sólidos del Caribe y de toda América Latina. Nuestra estabilidad, conectividad, infraestructura hotelera y reputación internacional nos han permitido competir con éxito durante décadas. Sin embargo, el turismo mundial está cambiando, y con él, también deben evolucionar nuestras estrategias.

Hoy, uno de los segmentos de mayor crecimiento a nivel global es el turismo deportivo. Ya no se trata solo de vacacionar, sino de vivir experiencias: asistir a grandes eventos, participar en competencias, entrenar en destinos especializados o seguir a equipos y atletas en circuitos internacionales. El deporte se ha convertido en un poderoso motor de viajes, inversión y posicionamiento de marca país.

En este contexto, la República Dominicana tiene una oportunidad histórica de convertir el turismo deportivo en un pilar estructural de su modelo de desarrollo turístico.

Nuestro país cuenta con ventajas naturales difíciles de replicar: clima estable todo el año, diversidad geográfica, conectividad aérea con los principales mercados emisores, capacidad hotelera de primer nivel y, sobre todo, una identidad deportiva profundamente arraigada en la cultura nacional. El deporte forma parte de nuestra narrativa como nación, desde el béisbol hasta los deportes acuáticos, el atletismo, el tenis y, cada vez más, el fútbol.

No es casualidad que en los últimos años hayamos sido sede de eventos de alto impacto internacional como torneos del PGA Tour, competencias ATP, triatlones Ironman, pruebas de natación en aguas abiertas, deportes de viento en la costa norte, juegos de exhibición de Grandes Ligas y, próximamente, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Este portafolio refleja que el país ya es un destino deportivo activo, aunque todavía no plenamente estructurado bajo una política nacional integral.

Uno de los mayores aportes del turismo deportivo es su capacidad de diversificar el mapa turístico nacional. A diferencia del turismo tradicional, que tiende a concentrarse en pocos polos, los eventos y entrenamientos deportivos pueden desarrollarse en múltiples regiones, generando impacto económico directo en comunidades que históricamente han quedado fuera de los grandes flujos turísticos.

Además, este segmento promueve estadías más largas, mayor gasto promedio por visitante y un flujo recurrente de viajeros, como ocurre con torneos anuales, ligas juveniles, campamentos de entrenamiento y circuitos deportivos internacionales. No es solo turismo de temporada, sino actividad económica sostenida.

Otro elemento clave es la inversión en infraestructura deportiva que vive actualmente el país. La modernización de estadios, centros acuáticos, pabellones y espacios especializados no solo responde a compromisos internacionales, sino que crea una plataforma permanente para atraer competencias, federaciones, clubes y organizadores de eventos durante todo el año.

Pero para que esta oportunidad se traduzca en resultados de largo plazo, el turismo deportivo debe asumirse como una política pública integral y no como una suma de iniciativas aisladas. Se requiere planificación, gobernanza y coordinación efectiva entre el sector público, el sector privado, las federaciones deportivas, los promotores de eventos y las comunidades locales.

En ese proceso de articulación, la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD) surge como una plataforma llamada a liderar la integración de los distintos actores del ecosistema, facilitando el diálogo público–privado, promoviendo estándares de calidad, apoyando la captación de eventos internacionales y contribuyendo al diseño de una hoja de ruta estratégica para el sector.

La estrategia nacional de turismo deportivo debe incluir un calendario multianual de eventos prioritarios, programas de captación de competencias internacionales, incentivos para entrenamientos y ligas juveniles, formación de talento en gestión deportiva y turística, y sistemas claros de medición del impacto económico y social. Asimismo, es fundamental alinear esta estrategia con la marca país, de manera que cada evento deportivo sea también una plataforma de promoción internacional, atracción de inversión y fortalecimiento institucional.

La buena noticia es que el país ya ha comenzado este camino. El reconocimiento del turismo deportivo como segmento estratégico, por el Ministerio de Turismo, el anuncio de la estrategia nacional de Turismo Deportivo, el apoyo de ASONAHORES y su iniciativa del Foro de Turismo Deportivo, la creación de espacios de coordinación público–privada y el creciente interés de inversionistas y promotores internacionales son señales claras de que existe una visión en construcción. Ahora el desafío es consolidar, institucionalizar y escalar esa visión.

La República Dominicana tiene todo para convertirse en el principal hub de turismo deportivo del Caribe y Centroamérica, y en un referente hemisférico en eventos, entrenamientos y experiencias deportivas integradas al desarrollo turístico.

El deporte no es solo competencia. Es economía, identidad, diplomacia, inversión y desarrollo territorial. Integrarlo de manera estructural a nuestra estrategia turística, con el liderazgo articulador de ADOTURD y el respaldo del Estado y del sector privado, no es una opción: es una necesidad para seguir siendo competitivos en el turismo del siglo XXI.