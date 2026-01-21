tribuna abierta
Valor de la competición deportiva
Uno de los aspectos más descuidados como valor en el deporte es la competición deportiva, que, entendida correctamente, no es un simple enfrentamiento para imponerse o acumular victorias. Es un ideal educativo del desarrollo humano, un espacio donde la persona se educa a sí misma aprende límites, domina impulsos, transforma el instinto de vencer siempre, se aprende a convivir con la regla del juego, a respetar al adversario y a exigir de uno mismo más que del otro.
Competir, en su sentido más noble, no es aplastar al otro ni humillarlo; es exigirse más, medir capacidades y crecer desde el esfuerzo. Por eso el deporte —cuando se practica con idoneidad y rectitud— forma carácter, enseña respeto a la normativa que lo rige, aceptación del resultado, capacidad de esperar, y voluntad de volver a intentarlo. Allí se aprende algo esencial, el rival no es enemigo; es el que hace posible que cada uno se supere.
Sin embargo, esta visión se desnaturaliza cuando la competencia se reduce a exhibición, negocio o vanidad. Cuando el lucro se convierte en norma, el deporte pierde su esencia. La obsesión por ganar a cualquier costo abre la puerta al engaño, al abuso, al irrespeto y, en casos extremos, a la violencia. Entonces el atleta deja de ser persona para convertirse en instrumento; y la institución deportiva, en engranaje.
La competición auténtica, por el contrario, tiene un valor social cuando crea comunidad, genera vínculos, reúne generaciones, abre espacios de encuentro y cultiva amistades. También educa para la vida, cuando el entrenamiento enseña perseverancia; la derrota, humildad; el triunfo, responsabilidad.
De ahí que sea decisivo proteger el espíritu genuino del deporte, donde impere la lealtad, el juego limpio, el respeto por el adversario y el equilibrio interior. La competencia deportiva debe ser una prueba de nobleza, no un pretexto para deshumanizar.
La verdadera competición deportiva no degrada: debe ser genuina y debe dignificar. Y así el deporte deja de ser solo espectáculo para convertirse en lo que debe ser, una herramienta de formación integral y de convivencia.