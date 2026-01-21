Valor de la competición deportiva

Uno de los aspectos más descuidados como valor en el deporte es la competición deportiva, que, entendida correctamente, no es un simple enfrentamiento para imponerse o acumular victorias. Es un ideal educativo del desarrollo humano, un espacio donde la persona se educa a sí misma aprende límites, domina impulsos, transforma el instinto de vencer siempre, se aprende a convivir con la regla del juego, a respetar al adversario y a exigir de uno mismo más que del otro.

Competir, en su sentido más noble, no es aplastar al otro ni humillarlo; es exigirse más, medir capacidades y crecer desde el esfuerzo. Por eso el deporte —cuando se practica con idoneidad y rectitud— forma carácter, enseña respeto a la normativa que lo rige, aceptación del resultado, capacidad de esperar, y voluntad de volver a intentarlo. Allí se aprende algo esencial, el rival no es enemigo; es el que hace posible que cada uno se supere.

Sin embargo, esta visión se desnaturaliza cuando la competencia se reduce a exhibición, negocio o vanidad. Cuando el lucro se convierte en norma, el deporte pierde su esencia. La obsesión por ganar a cualquier costo abre la puerta al engaño, al abuso, al irrespeto y, en casos extremos, a la violencia. Entonces el atleta deja de ser persona para convertirse en instrumento; y la institución deportiva, en engranaje.

La competición auténtica, por el contrario, tiene un valor social cuando crea comunidad, genera vínculos, reúne generaciones, abre espacios de encuentro y cultiva amistades. También educa para la vida, cuando el entrenamiento enseña perseverancia; la derrota, humildad; el triunfo, responsabilidad.

De ahí que sea decisivo proteger el espíritu genuino del deporte, donde impere la lealtad, el juego limpio, el respeto por el adversario y el equilibrio interior. La competencia deportiva debe ser una prueba de nobleza, no un pretexto para deshumanizar.

La verdadera competición deportiva no degrada: debe ser genuina y debe dignificar. Y así el deporte deja de ser solo espectáculo para convertirse en lo que debe ser, una herramienta de formación integral y de convivencia.