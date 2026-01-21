Atletismo inicia en fin de semana preparación para Juegos Centroamericanos 2026

La Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo anunció para este viernes 23 y sábado 24 la celebración del 4to Torneo de Pruebas No Oficiales de Atletismo, de cara a la preparación de la delegación dominicana que estará representando el país en los venideros XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La información la dio a conocer el presidente de la Federación de Atletismo, el ingeniero Alexis Peguero, en un despacho de prensa, quien dijo que cuenta con el apoyo del Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico, ADIDAS, el Creso, y la World Athletics.

Indicó que la Federación estará haciendo su primer evento del año y está enfocada en presentar una delegación totalmente competitiva y que coloque la bandera tricolor en el más alto nivel en los Juegos Santo Domingo 2026.

“La familia del atletismo está unida en ese propósito y lo vamos a conseguir porque tenemos atletas medallistas olímpicos, mundialistas, panamericanos y centroamericanos, que siempre han obtenido medallas de calidad para el país y este año no será la excepción”, acotó.

Comentó el ingeniero Alexis Peguero que para esos eventos de este viernes en la pista de atletismo “Lugelin Santos” en el municipio de Bayaguana, de la Provincia de Monte Plata, en el complejo Isaac Ogando, ya todas las asociaciones tienen listos sus representantes.

“Se competirá el viernes a partir de las 3:30 de la tarde en las modalidades de 2,000, 3,000, 4,000 y 6,000 metros, en ambas ramas donde los técnicos de la federación estarán atentos a sus marcas”, añadió.

Indicó que el sábado 24, las competencias iniciarán a las 8:30 de la mañana en las modalidades de 60 metros, 150, 300, 5,00, 600 y 1,000 metros.

“Ahí vamos a ver los avances que están teniendo nuestros atletas en las diferentes modalidades de cara a los Juegos Centroamericanos”, acotó Peguero.