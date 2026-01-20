Solidaridad Olímpica COD entrega becas a un grupo de atletas

El programa Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Dominicano (COD) entregó este martes los contratos de becas olímpicas para un total de 10 atletas que fueron beneficiados hasta los Juegos de Los Ángeles 2028.

Los deportistas recibirán 900 dólares mensuales para la cobertura de la preparación que incluirá los diferentes eventos, incluidos los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Los atletas que han sido beneficiados para la beca olímpica son: Liranyi Alonso y Anabel Medina, de atletismo; Yunior Alcántara, de boxeo; Deury Corniel, de vela; Yudelina Mejía y Dahiana Ortiz, de pesas; Ramón Vila, de tenis de mesa, así como Wilfrido de la Cruz y Madeline Rodríguez, de taekwondo.

El acto de firma de los contratos, que se llevó a cabo en el salón de reuniones del COD, fue encabezado por el licenciado Luis Chanlatte, director ejecutivo del programa Solidaridad Olímpica, así como Eva Durán, encargada de proyectos.

“Exhorto a las federaciones a que contacten a sus organismos internacionales para que apliquen también en otros programas para beneficio de sus atletas”, destacó Chanlatte.

El también secretario general del COD señaló que cada cuatro meses se hará una evaluación y que es importante que las federaciones deportivas “liquiden con tiempo los recursos, porque el programa Solidaridad Olímpica tiene que rendir cuenta con tiempo para que no retiren los recursos”.

Explicó que el programa Solidaridad Olímpica maneja 58 millones de pesos al año, con fondos para programas específicos que benefician a atletas de deportes individuales como de conjunto.

En el encuentro estuvieron Miguel Camacho, presidente federación de taekwondo; José Ludwig Rubio, entrenador de Liranyi Alonso; William Ozuna, presidente federación de pesas, Juan Vila, asesor de la Federación de Tenis de Mesa, Lineth Vila, de Tenis de Mesa, e Isay Ramos, de boxeo.