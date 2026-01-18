Ministro Ito Bisonó recorre obras para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Ito Bisonó, encabezó este domingo un recorrido técnico y una jornada de seguimiento a las obras de infraestructura deportiva que se desarrollan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, confirmando que los proyectos avanzan conforme al cronograma establecido y sin contratiempos.

Durante el encuentro, realizado junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz y el exministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, se pasó balance al estado actual de las obras en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque Mirador del Este, dos de los principales complejos deportivos del evento regional.

Bisonó explicó que, desde su llegada al Ministerio de Vivienda y Edificaciones, una de las prioridades ha sido garantizar la continuidad y el seguimiento estricto de las obras vinculadas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, entendiendo que se trata de un compromiso país que no admite retrasos ni improvisaciones.

“Las obras de infraestructura para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 avanzan de manera sostenida, con respeto al cronograma original y con el país por encima de todo. Nuestro compromiso es asegurar que este proyecto continúe sin ningún retraso y que el país cumpla con este compromiso internacional”, expresó.

En ese sentido, el ministro agradeció la apertura y disposición del exministro Carlos Bonilla para colaborar en el seguimiento de estas obras, las cuales ya cuentan con un cronograma definido y un nivel de avance importante. Bisonó explicó que esta coordinación busca garantizar que el cambio de gestión no genere interrupciones y que los trabajos continúen con el mismo ritmo hasta su culminación.

De su lado, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, expresó que "el Estado se ha empoderado. Cabe destacar el gran trabajo realizado por Carlos Bonilla y su equipo, quien se le adelantó al tiempo. Hoy estamos tranquilos, sin sustos, gracias a su gran trabajo al frente al MIVED. Ahora llega un gerente con capacidad probada como Víctor -Ito- Bisonó. Garantizamos que vamos a tener estas instalaciones al 100% antes del inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe".

Cruz añadió que a los fines de preservar el cuiadado y mantenimiento de estas instalaciones, hemos creado un voluntariado. "Estamos trabajando para que estos sean los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe de la historia", indicó.

Durante la jornada, las autoridades realizaron un recorrido por varias de las instalaciones en ejecución, que incluyó el Centro Acuático, el pabellón de Taekwondo, la pista de atletismo y el play de baseball, como parte del seguimiento al avance de las obras deportivas que se desarrollan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

En el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte ya fue entregado el pabellón de Esgrima, mientras continúan en ejecución el Centro Acuático, los plays de béisbol y softball, la pista de calentamiento, ajedrez, áreas exteriores, volleyball y taekwondo, además de otras instalaciones complementarias.

En el Parque Mirador del Este se encuentran entregados los pabellones de Halterofilia y Arquería, y continúan los trabajos en gimnasia, patinaje, balonmano, tenis de mesa y exteriores. Las autoridades informaron que al cierre del mes se estarán ofreciendo nuevas actualizaciones conforme avance el cronograma de ejecución.

Bisonó reiteró que la prioridad es garantizar que todas las obras estén listas dentro de los plazos previstos, reforzando la imagen del país como sede responsable de un evento deportivo de alcance regional.