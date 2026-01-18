Garibaldy Bautista y Comité Ejecutivo de Fedosa presentan programa para el 2026

Las 32 asociaciones afiliadas a la Federación Dominicana de Softbol (Fedosa) estuvieron presentes en la primera asamblea general encabezada por el nuevo comité ejecutivo, un encuentro que marcó el inicio formal de la nueva gestión y sirvió como escenario para presentar las líneas estratégicas y prioridades institucionales del organismo a nivel nacional e internacional.

La asamblea, que contó además con la presencia de los 15 miembros del comité ejecutivo, se celebró en el salón de reuniones de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol (Norceca), en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y fue dirigida por el Ingeniero Garibaldy Bautista, presidente de Fedosa.

Durante la jornada, los delegados conocieron y aprobaron los informes del presidente Bautista y del Tesorero Kenny Vargas, así como el programa de trabajo y el presupuesto correspondiente al año 2026. Así mismo, fueron presentadas las 32 actas notariales que avalan la realización de todos los procesos electorales de las asociaciones afiliadas.

La asamblea ratificó al Licenciado Eugenio Pérez como Comisario de Cuenta y fueron presentados como administrativo y jurídica de la institución, al Arquitecto Caonabo Castro Brea y a la Licenciada Kenia Pereyra.

De igual manera, la asamblea decidió “dar apoyo total” a la celebración en la República Dominicana de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al considerar que se trata de “un evento en el que, como nación, debemos ser los mejores anfitriones del continente, en respaldo al esfuerzo gubernamental y al movimiento olímpico quisqueyano”.

El ingeniero Garibaldy Bautista mientras dirigía la asamblea general de la Federación de Softbol.

En su intervención, el Ingeniero Bautista destacó que, con el inicio del nuevo ciclo olímpico, el país se prepara para participar en el XIII Campeonato Panamericano de Softbol Masculino, a celebrarse en Montería, Colombia, del 21 al 28 de febrero de 2026, una de las citas más relevantes del calendario internacional del softbol continental y torneo clasificatorio hacia eventos de alcance mundial.

Bautista subrayó que “nuestro mayor compromiso es subir al podio con nuestros equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026”, para lo cual ya se ha iniciado la concentración de atletas masculinos y femeninos, bajo la supervisión de la Gerencia General de Selecciones Nacionales y la Dirección Técnica.

Asimismo, informó que una parte importante de los recursos institucionales será destinada al fortalecimiento de las escuelas y academias de molinete, al impulso de torneos nacionales en la modalidad olímpica y al respaldo de los eventos organizados por ligas y clubes, “que hacen del softbol el deporte de la familia”.

El presidente de Fedosa añadió que también se invertirá en la identificación de talentos dominicanos en el exterior, con especial atención a las academias que operan en los Estados Unidos, donde “contamos con varias jugadoras que se destacan como figuras estelares del softbol universitario y federado”.

Pie de fotos:

• Delegados de las asociaciones afiliadas y miembros del Comité Ejecutivo durante la primera Asamblea General de la Fedosa, celebrada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. (Prensa Fedosa / M. Avilamaría)

• El ingeniero Garibaldy Bautista, presidente de la Fedosa, presenta su informe ante la asamblea de delegados durante la Asamblea General Ordinaria, celebrada el sábado 17 de enero de 2026. (Prensa Fedosa / M. Avilamaría)

• Delegados de las 32 asociaciones afiliadas aprobaron por unanimidad los informes presentados en la Asamblea General Ordinaria del sábado 17 de enero de 2026.