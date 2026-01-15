Ministro Kelvin Cruz presenta programa deportivo 2026 ante líderes de la prensa especializada

El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, sostuvo este martes un encuentro con destacados líderes de opinión de la prensa deportiva de la República Dominicana, en el que presentó de manera amplia y participativa el plan de trabajo del Ministerio de Deportes para el año 2026, un calendario que inicia con los Juegos de la Mujer, programados para el mes de marzo.

En la reunión se dieron cita editores deportivos y periodistas reconocidos de Santo Domingo, Santiago y San Francisco de Macorís, quienes intercambiaron ideas y reflexiones con el funcionario sobre los principales ejes del calendario deportivo nacional y su impacto social.

Durante su exposición, Cruz compartió inquietudes, propuestas y proyectos que buscan fortalecer el deporte como herramienta de integración social, inclusión y transformación comunitaria, destacando nuevas iniciativas y la consolidación de eventos ya establecidos.

El titular de Deportes confirmó que el calendario 2026 arranca formalmente con los Juegos de la Mujer, pautados del 19 al 21 de marzo, respetando el calendario internacional del béisbol y otros eventos de alto impacto.

“No vamos a competir nunca con el Clásico Mundial de Béisbol; respetamos ese evento con el que estamos comprometidos y por eso colocamos los Juegos de la Mujer a finales de marzo”, puntualizó.

Asimismo, anunció el retorno y la oficialización de los Juegos de Semana Santa, la continuidad de eventos recreativos en polos turísticos, la celebración de los Juegos Universitarios integradores, los Juegos Fronterizos en agosto y el respaldo absoluto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, definidos como un compromiso de nación.

“El compromiso que tenemos todos es con la patria y con los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; ahí todos tenemos que ponernos a una y apoyar este gran evento marca país”, afirmó.

Cruz también adelantó proyectos de alto impacto social como los Juegos de la Inclusión, dirigidos a personas con discapacidad, y la iniciativa Ruta del Deporte, concebida como una alianza interinstitucional para llevar actividades deportivas a zonas vulnerables y contribuir a la prevención de la violencia y la delincuencia.

“El deporte es una herramienta de transformación sin límites; a veces no dimensionamos hasta dónde puede llegar”, reflexionó el ministro ante los comunicadores.

Al concluir, Cruz reiteró que su objetivo es dejar un calendario deportivo oficial, sólido y sostenible, que trascienda gestiones y se convierta en una política pública asumida por el país.

“La mejor huella que podemos dejar es un calendario de actividades establecido de manera oficial, asumido por los atletas, el deporte y el pueblo dominicano”, concluyó.

Las actividades inician en el mes de marzo con la celebración de los Juegos de la Mujer, programados del 19 al 26 de marzo, seguidos por los Juegos Semana Santa (30 de marzo- 4 de abril), Juegos Juan Pablo Duarte New York (6-14 de junio) y el apoyo total a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

También los Juegos Fronterizos (19-22 de agosto) y Juegos Universitarios (20 de septiembre-2 de octubre). El 9 de octubre Miderec conmemora el Día Nacional de los Clubes, el 7 de noviembre el Día Nacional del Deporte y en ese mismo mes se celebran los Juegos Juan Pablo Duarte Puerto Rico.