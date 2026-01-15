El INEFI realizará este viernes una misa en conmemoración a su aniversario 28

El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) celebrará este viernes una misa en conmemoración de los 28 años de fundado ese organismo descentralizado que dirige Alberto Rodríguez Mella.

La ceremonia litúrgica se llevará a cabo, a partir de las 11:00 a.m., en la Parroquia Cristo Salvador, del sector Honduras, y será oficiada por el padre Andrés Tapia de la Rosa.

Sobre ese particular, Rodríguez Mella resaltó que en dicha liturgia se dará gracias a Dios por suministrarle todas las fuerzas físicas, moral y la responsabilidad que pesa no sólo sobre él, sino en toda la familia de la educación física a nivel nacional.