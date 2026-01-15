Comité Olímpico Dominicana recibe parada de la antorcha de Juegos Militares y Policiales

El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), ingeniero Garibaldy Bautista, destacó la relevancia que tienen los Juegos Deportivos Militares y Policiales como una plataforma fundamental para el desarrollo del deporte, la disciplina y la confraternidad.

Al recibir la antorcha de la edición 55 de la cita multideportiva militar y policial, el titular del COD valoró el impacto positivo de estos juegos en la formación integral de los atletas, señalando que muchos de los talentos que representan al país en competencias nacionales e internacionales integran las filas militares y policiales.

“Los Juegos Deportivos Militares y Policiales son un pilar histórico del deporte dominicano y promueven valores como el respeto, la lealtad, el trabajo en equipo y el amor por la patria”, expresó Bautista durante el acto protocolar este jueves en la explanada frontal del organismo olímpico.

La parada de la antorcha contó además con la presencia del General de Brigada del Ejército, Raúl Esteban Mora Hernández, presidente de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como el general Policía Nacional Jacobo Mateo Moquete, director de Deportes de la Policía Nacional.

“El montaje de los Juegos Deportivos Militares y Policiales marchan de acuerdo a lo programado. La logística marcha satisfactoriamente”, aseguró el titular de la Confederación Deportiva.

Además, el General de Brigada Fuerza Aérea Euler E. Sierra Páez, presidente del comité organizador de los juegos, así como el coronel Figueroa, director de Deportes de la Fuerza Aérea, y José Antonio Mera, tesorero del COD.

Un grupo de atletas de las cuatro instituciones castrenses hizo su entrada con la antorcha al COD, recibida por el presidente del comité organizador, general Euler Sierra Pérez, quien a su vez se la entregó al presidente del COD, Garibaldy Bautista, el cual se la cedió al medallista olímpico Luisito Pie, quien junto a la ex pesista Yudelki Contreras, continuó con el recorrido del fuego.

El presidente del COD felicitó a las autoridades organizadoras por el esfuerzo logístico y el compromiso demostrado en cada edición del evento, al tiempo que reiteró el respaldo del organismo que dirige a todas las iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del deporte en todos los sectores de la sociedad.

Los Juegos Deportivos Militares y Policiales reúnen a cientos de atletas en diversas disciplinas, consolidándose como uno de los eventos multideportivos más importantes del país y una cantera permanente de alto rendimiento para el deporte dominicano.