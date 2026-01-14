Puerto Plata celebrará quinta edición del festival deportivo comunitario

La quinta edición del Festival Deportivo Comunitario se celebrará este viernes y sábado en Puerto Plata con la participación de destacadas figuras del deporte, incluyendo peloteros de Grandes Ligas y jugadoras de la selección nacional de voleibol junto a más de 500 niños de diferentes ligas.

En un acto se rendirá homenaje póstumo al exlanzador Octavio Dotel, figura que siempre apoyó el evento.

El evento, organizado por la Puerto Plata Internacional Sports Foundation y presidido por el ingeniero Felipe Polo, se desarrollará en el techado Fabio Rafael González, el Parque de Béisbol José Briceño y el Tenis Club.

Este año, el festival tiene como lema “el deporte une, transforma y crea oportunidades”, gracias a una sinergia con la Asociación de Dirigentes y Entrenadores de Puerto Plata, liderada por Roberto Sánchez.

Entre los peloteros profesionales confirmados para dar clínicas a los niños se encuentran Nelson Cruz, Teoscar Hernández, el boricua Rubén Sierra, Jean Segura, Bartolo Colón, Félix José, Daniel Cabrera, Jhoel Peralta, Julián Tavárez y Leury García.

Además de Marlene Fersola, la puertoplateña Lisvel Eve-Mejía y Annerys Valdez, participarán varias atletas del equipo nacional de voleibol femenino conocido popularmente como “Las Reinas del Caribe”.

Durante el festival se llevará a cabo un partido de softbol femenino entre un equipo del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y la selección de Puerto Plata “Sexys Girls” en el pley del Tenis Club.

En el techado Fabio Rafael González, un seleccionado de voleibol local se enfrentará a “Las Sirenas de Punta Cana”.

Como parte de las actividades, niños de las ligas participantes realizarán una jornada de limpieza de playas, coordinada por la Fundación Océano Limpio (FOL).

En honor a Oscar Taveras, se entregará el premio Dominican Prospect League (DPL) al pelotero puertoplateño más destacado del año en las ligas menores, reconocimiento que recibirá el lanzador nativo de Sosúa, Liomer Martínez.

Finalmente, se reconocerá a deportistas que han enaltecido el nombre de Puerto Plata, incluyendo a la exvoleibolista e inmortal del deporte Mirian García, y a los peloteros Carlos Paulino y Edgar Santana.