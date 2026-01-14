Firman acuerdo estratégico para integrar turismo deportivo y salud en RD

La Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD) y Médico Express firmaron un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional que establece un marco de colaboración para integrar el turismo deportivo y la salud como componentes complementarios de la propuesta de valor de la República Dominicana para atletas, delegaciones, academias deportivas y visitantes.

La firma del convenio se realizó en el encuentro institucional “República Dominicana: Hub del Turismo Deportivo", celebrado en el Hotel Embassy Suites, con la participación de representantes del sector turismo, deporte, salud, financiero e inversión, y el respaldo institucional de ASONAHORES.

El acuerdo fue suscrito por Yerik Pérez, presidente de ADOTURD, y por el Dr. Alejandro Cambiaso, presidente ejecutivo de Médico Express, consolidando una visión compartida orientada a elevar los estándares de seguridad, calidad y experiencia del turismo deportivo en el país.

“Este acuerdo responde a la necesidad de estructurar el turismo deportivo con estándares y planificación. Integrar un aliado médico como Médico Express fortalece la confianza del destino y la experiencia del atleta antes, durante y después de cada evento”, expresó Yerik Shamir Pérez.

Por su parte, el Dr. Alejandro Cambiaso destacó que: “El turismo deportivo exige una respuesta médica moderna, oportuna y confiable. Médico Express aporta un modelo ambulatorio integral, con capacidad clínica y tecnológica para apoyar la prevención, el diagnóstico y la recuperación segura de atletas y visitantes”.

Alcances del acuerdo:

El Acuerdo Marco establece un marco de cooperación para:

•Integrar de manera efectiva el turismo deportivo y el turismo médico.

•Fortalecer la respuesta médica asociada a eventos deportivos, atletas y academias.

•Reconocer a Médico Express como centro médico de referencia para eventos deportivos relevantes realizados en Santo Domingo.

•Elevar estándares de calidad, seguridad y experiencia vinculados al turismo deportivo.

Entre las áreas de colaboración se incluyen: protocolos médicos para eventos, atención clínica para atletas y delegaciones, medicina deportiva y ortopedia, chequeos preventivos y cardiovasculares, imágenes diagnósticas avanzadas, cirugías ambulatorias cuando apliquen, salud visual y odontología, así como el desarrollo de programas de turismo médico-deportivo integrados al itinerario del visitante deportivo.